‘Nữ quái’ mạo danh người của Bộ Công an để lừa đảo người bán sầu riêng

TPO - Một người phụ nữ tự nhận mình đang công tác tại Bộ Công an, cần mua sầu riêng để biếu lãnh đạo. Người này đã lừa đảo, chiếm đoạt 415 kg sầu riêng cùng 256 triệu đồng của một phụ nữ bán sầu riêng ở Đắk Lắk

Ngày 21/3, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Nhàn (35 tuổi, trú xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên).

Nguyễn Thị Nhàn tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, giữa năm 2025, vì cần tiền tiêu xài cá nhân nên Nhàn đã nảy sinh ý định đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Nhàn lên mạng xã hội tiktok thấy chị N. (26 tuổi, trú xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) quảng cáo bán sầu riêng nên kết bạn làm quen.

Sau một thời gian nhắn tin qua lại, Nhàn nói là bản thân đang công tác tại Bộ Công an, cần mua sầu riêng để biếu lãnh đạo. Đồng thời, Nhàn đưa ra nhiều lý do khác nhau để mượn tiền chị N.

Vì tin tưởng nên từ tháng 8 - 10/2025 chị N. đã bán cho Nhàn hơn 415kg sầu riêng và cho mượn hơn 256 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, Nhàn đã chiếm đoạt tiêu xài cá nhân hết.

Sau khi phát hiện mình bị lừa, chị N. đã đến cơ quan công an trình báo. Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ Nhàn khi đang ẩn náu tại tỉnh Bắc Ninh.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nữ đối tượng này theo quy định của pháp luật.