Tạm giữ hình sự hai kẻ xâm hại bé gái hàng xóm 13 tuổi

TPO - Hai đối tượng là hàng xóm của bị hại nhiều lần tiếp cận bé gái 13 tuổi để thực hiện hành vi dâm ô và xâm hại tình dục, vừa bị công an khởi tố, tạm giữ hình sự.

Ngày 23/3, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố tạm giữ Dương Phú Đây (53 tuổi, trú phường Điện Bàn, Đà Nẵng) và Lê Văn Ngọc (53 tuổi, trú cùng địa phương) để điều tra về các hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Dâm ô người dưới 16 tuổi”.

Qua điều tra xác định, từ tháng 1/2026 đến nay, Dương Phú Đây đã nhiều lần lợi dụng thời điểm ban đêm, khu vực vắng người tại địa phương để tiếp cận, dụ dỗ và thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với cháu N.T.Q (13 tuổi). Các hành vi diễn ra tại các khu vực như hẻm dân cư, sân bóng… với thủ đoạn cho tiền, dụ dỗ nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Mở rộng điều tra, Phòng CSHS xác định Lê Văn Ngọc là hàng xóm, đã lợi dụng việc cháu bé thường xuyên ở nhà một mình để nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô. Các hành vi chủ yếu diễn ra tại nhà riêng của bị hại, với thủ đoạn tương tự là cho tiền nhằm tạo sự lệ thuộc, tránh bị phát hiện.

Tại Cơ quan Công an, cả hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, vụ việc có dấu hiệu của tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo Điều 142 và “Dâm ô người dưới 16 tuổi” theo Điều 146 Bộ luật Hình sự.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.