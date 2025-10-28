Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Người đàn ông mất tích khi đi vớt gỗ trong nước lũ trên sông Thạch Hãn

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong lúc nước lũ trên các sông ở Quảng Trị đang lên nhanh, một người đàn ông ở xã Ái Tử được xác định mất tích sau khi chèo thuyền đi vớt gỗ tạp trên sông Thạch Hãn.

Ngày 28/10, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm ông Trịnh Đình Thiệp (57 tuổi, trú tại thôn Trà Liên Tây, xã Ái Tử) – người mất tích khi đi vớt gỗ trên sông Thạch Hãn.

6ac056f7-4f4e-4b2e-8ea2-99f8d444485b.png
Ảnh minh hoạ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ tối 27/10, ông Thiệp chèo một chiếc thuyền nhỏ ra sông để vớt gỗ trôi. Tuy nhiên, đến trưa 28/10, ông vẫn chưa trở về nhà, gia đình không thể liên lạc được nên trình báo chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, chính quyền xã Ái Tử phối hợp với lực lượng công an, quân đội và người dân tổ chức tìm kiếm dọc tuyến sông nhưng đến nay vẫn chưa có tung tích.

Những ngày qua, Quảng Trị có mưa to đến rất to khiến mực nước trên các sông dâng cao. Riêng sông Thạch Hãn hiện đã vượt mức báo động II, nhiều khu vực ven sông bị ngập sâu. Toàn tỉnh Quảng Trị có hàng chục điểm ngập cục bộ, 137 hộ dân với 385 người ở các xã Ba Lòng, Nam Hải Lăng, Mỹ Thủy phải di dời đến nơi an toàn.

Hoàng Nam
#xã ái tử #người đàn ông #chèo thuyền đi vớt gỗ #mất tích #sông thạch hãn #tổ chức tìm kiếm

Xem thêm

Cùng chuyên mục