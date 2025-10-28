Người đàn ông mất tích khi đi vớt gỗ trong nước lũ trên sông Thạch Hãn

TPO - Trong lúc nước lũ trên các sông ở Quảng Trị đang lên nhanh, một người đàn ông ở xã Ái Tử được xác định mất tích sau khi chèo thuyền đi vớt gỗ tạp trên sông Thạch Hãn.

Ngày 28/10, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm ông Trịnh Đình Thiệp (57 tuổi, trú tại thôn Trà Liên Tây, xã Ái Tử) – người mất tích khi đi vớt gỗ trên sông Thạch Hãn.

Ảnh minh hoạ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ tối 27/10, ông Thiệp chèo một chiếc thuyền nhỏ ra sông để vớt gỗ trôi. Tuy nhiên, đến trưa 28/10, ông vẫn chưa trở về nhà, gia đình không thể liên lạc được nên trình báo chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, chính quyền xã Ái Tử phối hợp với lực lượng công an, quân đội và người dân tổ chức tìm kiếm dọc tuyến sông nhưng đến nay vẫn chưa có tung tích.

Những ngày qua, Quảng Trị có mưa to đến rất to khiến mực nước trên các sông dâng cao. Riêng sông Thạch Hãn hiện đã vượt mức báo động II, nhiều khu vực ven sông bị ngập sâu. Toàn tỉnh Quảng Trị có hàng chục điểm ngập cục bộ, 137 hộ dân với 385 người ở các xã Ba Lòng, Nam Hải Lăng, Mỹ Thủy phải di dời đến nơi an toàn.