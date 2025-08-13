Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đại công trường nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ

Phạm Trường

TPO - Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư hơn 350 tỷ đồng. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, chủ đầu tư đã đôn đốc nhà thầu tăng cường máy móc, nhân lực cho việc thi công, sớm đưa công trình về đích đúng tiến độ.

Cận cảnh hồ Kẻ Gỗ đang nâng cấp, sửa chữa. Video: Phạm Trường.
2.jpg
Những ngày này, thời tiết Hà Tĩnh﻿ đang nắng nóng nhưng trên công trường dự án nâng cấp hồ Kẻ Gỗ, từng tốp công nhân, máy móc vẫn tăng tốc làm việc.
1.jpg
Tại hạng mục thân đập chính, các công đoạn đào, đắp móng và thân đập đã được triển khai đồng bộ. Đơn vị thực hiện dự án tăng cường nhân lực, máy móc đắp chân đập, tránh bị gián đoạn do mưa.
0101.jpg
Ông Trần Đăng Khoa, Chỉ huy trưởng, Công ty cổ phần Xây dựng 47, cho biết, đợt mưa kéo dài do ảnh hưởng của bão số 3 vừa qua khiến việc thi công gián đoạn. Khi thời tiết thuận lợi, đơn vị đã huy động máy móc, nhân lực, tăng ca, kíp để thi công bù, đảm bảo tiến độ dự án.
tp-11.jpg
Hệ thống ống dẫn thu nước rò rỉ qua thân đập được đặt dày đặc khi thi công công trình, giúp đảm bảo an toàn cho quá trình thực hiện dự án.
tp-14.jpg
Máy móc, xe cộ làm việc hết công suất, đẩy tiến độ dự án khi thời tiết thuận lợi.
tp-3.jpg
Tại hạng mục xây dựng mới tràn xả lũ﻿ - hạng mục dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ và xây dựng cầu phục vụ việc đi lại của người dân trong khu vực đang được nhà thầu đẩy nhanh triển khai.
tp-4.jpg
tp-7.jpg
tp-6.jpg
Ông Nguyễn Minh Hiếu, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 4 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết: “Chủ đầu tư đang đôn đốc đơn vị thi công tập trung đắp mái đập, gia cố khối gia tải hạ lưu và ghép đá khan. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, cán bộ tư vấn giám sát cùng nhà thầu thi công 3 ca, 3 kíp để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch.”
tp-9.jpg
tp-8.jpg
Cấu kiện, dầm cầu đã được đúc sẵn, chờ lao dầm qua các trụ cầu đang được xây dựng.
tp-12.jpg
Mái taluy dưới tràn xã lũ đã được gia cố kỹ, đảm bảo việc vận hành vào mùa lũ.
tp-15.jpg
tp-13.jpg
Đại diện Công ty cổ phần Xây dựng 465 (đơn vị thi công khu vực tràn xả lũ) cho biết, khối lượng đào đắp đất ở phần thân tràn xả lũ đạt khoảng 80%. Đối với hạng mục cầu giao thông bắc qua kênh xả lũ hiện đã hoàn thành 3/4 mố cầu. Các hạng mục khác như thân trụ, xà mũ cũng đã cơ bản hoàn thành. Việc xây dựng cầu được nhà thầu nỗ lực thi công, kịp hoàn thành trước mùa mưa lũ năm nay, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
tp-16.jpg
Cùng với xây mới tràn xả lũ, sửa chữa, nâng cấp đập chính, khu vực tràn Dốc Miếu đã được sửa chữa, nâng cấp. Tràn Dốc Miếu là tràn xả lũ chính của Hồ Kẻ Gỗ, sau nhiều năm đưa vào khai thác, vận hành, hiện tràn cũng đã có dấu hiệu xuống cấp. Việc được sửa chữa, nâng cấp là hết sức cần thiết.

Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ có nguồn vốn hơn 350 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương. Quy mô gồm sửa chữa, nâng cấp đập chính, đập phụ 1 và 2, tràn Dốc Miếu, cống lấy nước, khu nhà quản lý vận hành tràn Dốc Miếu và sau đập chính, xây dựng mới tràn xả lũ.

Công trình do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 4 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) làm chủ đầu tư. Liên danh Công ty CP 47 - Công ty CP Lilama 10 - Công ty CP Xây dựng 465 là đơn vị thi công.

Phạm Trường
#hồ Kẻ Gỗ #Hà Tĩnh #nâng cấp hồ Kẻ Gỗ #hồ Kẻ Gỗ sửa chữa #tiến độ thi công hồ Kẻ Gỗ #nâng cấp công trình thủy lợi

Cùng chuyên mục