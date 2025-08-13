Đại công trường nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ

TPO - Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư hơn 350 tỷ đồng. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, chủ đầu tư đã đôn đốc nhà thầu tăng cường máy móc, nhân lực cho việc thi công, sớm đưa công trình về đích đúng tiến độ.
Ông Nguyễn Minh Hiếu, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 4 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết: “Chủ đầu tư đang đôn đốc đơn vị thi công tập trung đắp mái đập, gia cố khối gia tải hạ lưu và ghép đá khan. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, cán bộ tư vấn giám sát cùng nhà thầu thi công 3 ca, 3 kíp để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch.”
Đại diện Công ty cổ phần Xây dựng 465 (đơn vị thi công khu vực tràn xả lũ) cho biết, khối lượng đào đắp đất ở phần thân tràn xả lũ đạt khoảng 80%. Đối với hạng mục cầu giao thông bắc qua kênh xả lũ hiện đã hoàn thành 3/4 mố cầu. Các hạng mục khác như thân trụ, xà mũ cũng đã cơ bản hoàn thành. Việc xây dựng cầu được nhà thầu nỗ lực thi công, kịp hoàn thành trước mùa mưa lũ năm nay, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ có nguồn vốn hơn 350 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương. Quy mô gồm sửa chữa, nâng cấp đập chính, đập phụ 1 và 2, tràn Dốc Miếu, cống lấy nước, khu nhà quản lý vận hành tràn Dốc Miếu và sau đập chính, xây dựng mới tràn xả lũ.
Công trình do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 4 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) làm chủ đầu tư. Liên danh Công ty CP 47 - Công ty CP Lilama 10 - Công ty CP Xây dựng 465 là đơn vị thi công.