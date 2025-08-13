Đại công trường nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ

Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ có nguồn vốn hơn 350 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương. Quy mô gồm sửa chữa, nâng cấp đập chính, đập phụ 1 và 2, tràn Dốc Miếu, cống lấy nước, khu nhà quản lý vận hành tràn Dốc Miếu và sau đập chính, xây dựng mới tràn xả lũ.

Công trình do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 4 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) làm chủ đầu tư. Liên danh Công ty CP 47 - Công ty CP Lilama 10 - Công ty CP Xây dựng 465 là đơn vị thi công.