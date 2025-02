Hà Tĩnh: Hơn 350 tỷ đồng nâng cấp hồ Kẻ Gỗ

TPO - Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) với tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng đã được triển khai nhằm đảm bảo an toàn hồ đập và tăng cường khả năng thoát lũ hạ du. Người dân địa phương mong chờ dự án sớm hoàn thành, đưa lại sự an toàn và diện mạo mới cho công trình.

Những ngày qua, tại khu vực hồ Kẻ Gỗ ở xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) từng tốp công nhân, máy móc đang tranh thủ thời điểm ngớt mưa để thực hiện dự án tăng cường khả năng thoát lũ hạ du Kẻ Gỗ.

Theo Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 4 (Bộ NN&PTNT, nay là Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên), dự án có nguồn vốn hơn 350 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương. Quy mô gồm: Sửa chữa, nâng cấp đập chính, đập phụ 1 và 2, tràn Dốc Miếu, cống lấy nước, khu nhà quản lý vận hành tràn dốc miếu và sau đập chính; xây dựng mới tràn xả lũ. Công trình do liên danh Công ty CP 47 – Công ty CP Lilama10 – Công ty CP Xây dựng 465 thi công gói thầu 14.

“Dự án triển khai vào tháng 12/2024, dự kiến hoàn thành sau 18 tháng. Tuy nhiên, thời tiết đầu năm có mưa nên các đơn vị phải tranh thủ ngày nắng ráo để làm các phần việc như lắp cầu tạm ở khu nhà vận hành, san gạt tại các khu vực đập”, đại diện BQL đầu tư và xây dựng Thủy lợi 4 cho hay.

Hồ chứa nước Kẻ Gỗ (xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) được xây dựng từ năm 1976, có dung tích 345 triệu m3. Hồ có nhiệm vụ cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, phục vụ dân sinh và các ngành kinh tế cho huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh.

Theo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh (đơn vị quản lý, vận hành và khai thác hồ Kẻ Gỗ), cho biết sau gần 50 năm khai thác, vận hành, nhiều hạng mục công trình đầu mối của hồ đã bị xuống cấp, hư hỏng. Việc này gây ảnh hưởng đến quá trình vận hành cũng như tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn công trình, dân sinh và các cơ sở hạ tầng vùng hạ du.

Trong đó, khu vực nhà tháp thượng lưu, cống vận hành cổng Kẻ Gỗ có nhiều vị trí bê tông bị bào mòn, xâm thực. Nhiều mảng bê tông tại vị trí mái taluy dưới chân đập chính bị xói mòn, hở hàm ếch sau thời gian dài sử dụng. Ngoài ra, một số vị trí khác tại cửa van phẳng thượng lưu, hệ thống van đĩa bị hỏng khiến van côn không thể đóng kín và gây rò nước, rung động lớn khi vận hành. Điều này gây nguy hiểm cho cống và thân đập.

Trước vấn đề các hạng mục tại hồ xuống cấp, đơn vị quản lý hồ Kẻ Gỗ và người dân địa phương luôn bất an, chầu chực nỗi lo về mức an toàn hồ đập trước mùa mưa bão. Việc dự án nâng cấp được triển khai sẽ đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ của chiến lược phát triển thủy lợi Việt Nam; góp phần đảm bảo tiêu thoát nước, chống ngập úng, bảo vệ môi trường sinh thái, chủ động phòng chống và giảm nhẹ thiệt hại do nước gây ra.

“Hồ Kẻ Gỗ sử dụng đã lâu nên nhiều hạng mục xuống cấp, đặc biệt là vào mùa mưa lũ khi lượng nước đổ về hồ rất lớn. Việc nâng cấp, sửa chữa các hạng mục đã xuống cấp của hồ không chỉ giúp công trình đảm bảo an toàn hơn mà còn phục vụ tốt hơn cho sản xuất nông nghiệp và giúp người dân vùng hạ du có phần yên tâm hơn về mùa lũ khi hồ điều tiết nước” người dân xã Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên) bày tỏ.