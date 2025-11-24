Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hồ Kẻ gỗ dừng xả lũ, người dân đổ xô đi săn cá 'khủng'

Hoài Nam

TPO - Sau khi hồ Kẻ gỗ dừng xả lũ nhiều người dân địa phương mang theo lưới, chèo thuyền đến dưới tràn Dốc Miếu để bắt cá. Mỗi ngày có người bắt được hàng chục kg cá, bán được tiền triệu.

Hồ Kẻ gỗ dừng xả lũ, người dân đổ xô đi săn cá “khủng”. (Clip: Hoài Nam)
ca-09.jpg
Những ngày gần đây, sau khi hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) ngừng xả lũ, hàng chục người dân vùng hạ du đã mang thuyền gỗ hoặc dùng săm ôtô làm phao để chèo ra khu vực tràn Dốc Miếu, rộng khoảng 2.000 m², thả lưới đánh bắt cá.
tp-ca-1.jpg
Hồ Kẻ Gỗ có sức chứa hơn 300 triệu m³ nước, là một trong những công trình hồ đập lớn nhất của cả nước. Nguồn nước từ hồ được dẫn theo hệ thống kênh chính dài 250 km, cung cấp tưới tiêu cho hơn 21.000 ha đất sản xuất nông nghiệp thuộc các xã trước đây của huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh cũ...
tp-ca-76.jpg
Hằng năm, các cơ quan chức năng đều thả nhiều loại cá vào hồ Kẻ Gỗ nhằm phục hồi và phát triển nguồn lợi thủy sản. Mỗi khi hồ xả lũ, cá theo dòng nước chảy xuống và tập trung tại vùng nước sâu gần 8 m dưới chân tràn Dốc Miếu.
tp-ca-khskss.jpg
tp-ca-29822.jpg
Tận dụng lúc hồ vừa dừng xả, người dân đem theo thuyền, lưới và cần câu ra khu vực chân tràn có mực nước sâu để đánh bắt. Họ chèo thuyền ra giữa dòng, nơi cá theo dòng nước từ hồ đổ xuống thường tụ lại, rồi thả lưới hoặc buông câu để bắt cá.
tp-ca-087.jpg
Mực nước tại tràn Dốc Miếu sâu từ 6–8 m, nước trong xanh, xung quanh được bao bọc bởi rừng cây và những triền đá gồ ghề.
tp-ca-0977.jpg
Người dân chèo thuyền ra giữa khu vực này, dùng lưới hoặc cần câu thả xuống dòng nước sâu để đánh bắt cá, tận dụng thời điểm cá từ hồ theo dòng chảy tụ lại dưới chân tràn.
tp-ca-098.jpg
“Đây là dịp hiếm hoi để chúng tôi tranh thủ kiếm thêm thu nhập. Hôm nay, tôi cùng ba người nữa đánh bắt được khoảng 200 kg cá, bán được vài triệu đồng. Việc đi đánh cá vừa vui, vừa có thêm tiền nên ai cũng hào hứng,” anh Trần Đức Thắng, trú tại xã Cẩm Duệ, chia sẻ.
tp-ca-sksjsls.jpg
Tại đây, bà Nguyễn Thị Vân (trú xã Cẩm Duệ) cùng các thành viên trong gia đình may mắn thả lưới bắt được một con cá leo "khủng" dài khoảng 1 m, nặng 10,5 kg.
tp-anh-ca.jpg
tp-anh-ca-08202.jpg
Cá ở hồ Kẻ Gỗ sống trong môi trường nước ngọt, thịt săn chắc nên rất được ưa chuộng. Sau khi đánh bắt, người dân dùng dây xâu cá thành từng chùm để giữ chúng không bị thất thoát và dễ vận chuyển lên bờ…
tp-ca-skjss.jpg
tp-ca-ksjs.jpg
Cá sau khi được xâu lại sẽ cho vào bao tải để người dân cõng hoặc gánh lên bờ. Mỗi ngày đi săn “cá khủng” dưới tràn xả lũ, một nhóm thợ thường bắt được ít nhất khoảng 30 kg, còn khi trúng lớn có thể thu hơn 300 kg. Nhờ đó, họ kiếm được từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng mỗi ngày, thậm chí có gia đình may mắn thu về 3-4 triệu đồng.
tp-hsjhssk.jpg
Với số cá khác chưa kịp vận chuyển đi tiêu thụ, nhiều người tạm thời xâu cá bằng dây hoặc cho vào túi lưới. Sau đó, họ nhúng cá xuống nước và buộc vào mõm đá để giữ tươi sống.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #cá #săn cá Hồ Kẻ Gỗ #Người dân đổ xô đánh cá #bắt cá hồ kẻ Gỗ

