Hồ Kẻ gỗ dừng xả lũ, người dân đổ xô đi săn cá 'khủng'

TPO - Sau khi hồ Kẻ gỗ dừng xả lũ nhiều người dân địa phương mang theo lưới, chèo thuyền đến dưới tràn Dốc Miếu để bắt cá. Mỗi ngày có người bắt được hàng chục kg cá, bán được tiền triệu.