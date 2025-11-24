Hồ Kẻ gỗ dừng xả lũ, người dân đổ xô đi săn cá 'khủng'

TPO - Sau khi hồ Kẻ gỗ dừng xả lũ nhiều người dân địa phương mang theo lưới, chèo thuyền đến dưới tràn Dốc Miếu để bắt cá. Mỗi ngày có người bắt được hàng chục kg cá, bán được tiền triệu.
Tận dụng lúc hồ vừa dừng xả, người dân đem theo thuyền, lưới và cần câu ra khu vực chân tràn có mực nước sâu để đánh bắt. Họ chèo thuyền ra giữa dòng, nơi cá theo dòng nước từ hồ đổ xuống thường tụ lại, rồi thả lưới hoặc buông câu để bắt cá.
Cá ở hồ Kẻ Gỗ sống trong môi trường nước ngọt, thịt săn chắc nên rất được ưa chuộng. Sau khi đánh bắt, người dân dùng dây xâu cá thành từng chùm để giữ chúng không bị thất thoát và dễ vận chuyển lên bờ…
Cá sau khi được xâu lại sẽ cho vào bao tải để người dân cõng hoặc gánh lên bờ. Mỗi ngày đi săn “cá khủng” dưới tràn xả lũ, một nhóm thợ thường bắt được ít nhất khoảng 30 kg, còn khi trúng lớn có thể thu hơn 300 kg. Nhờ đó, họ kiếm được từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng mỗi ngày, thậm chí có gia đình may mắn thu về 3-4 triệu đồng.