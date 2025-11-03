Sương mù trắng xóa bao phủ Quy Nhơn

Theo ghi nhận của Tiền Phong, ngay từ sáng sớm sương mù bắt đầu bao phủ, dày nhất vào khung giờ từ 5-7h, sau đó bắt đầu dần tan.
Nhìn xa chỉ thấy trắng xóa, cây cối và nhà cửa đều chìm trong sương, cảnh rất đẹp nhưng tầm nhìn bị hạn chế khiến việc đi lại cũng tương đối khó khăn.
Ảnh: Trương Định.
Theo lãnh đạo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường hợp với nhiễu động trong tầng khí quyển và hiện tượng lặng gió tại khu vực. Tuy nhiên, đây là sương mù bình thường không có ảnh hưởng đến hoa màu cũng như sinh hoạt cuộc sống của người dân.
Liên quan tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh, Đài Khí tượng Thủy văn Gia Lai dự báo 24 - 48h tới (từ ngày 3 đến sáng 5/11) khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, có nơi trên 150mm.
Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.