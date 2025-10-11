Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bầu trời TPHCM tối sầm, sương mù dày đặc từ sáng sớm

Hữu Huy - Bích Liên

TPO - Sáng 11/10, nhiều khu vực tại TPHCM chìm trong sương mù dày đặc, khiến tầm nhìn giảm đáng kể. Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ bụi mịn vượt ngưỡng cho phép nhiều lần. Đến khoảng 8h30 cùng ngày, mây dông bắt đầu hình thành, bầu trời tối sầm, mưa bắt đầu đổ xuống thành phố.

Clip: Sương mù dày đặc tại TPHCM vào sáng 11/10.
tp-suong-mu.jpg
Lúc 7 giờ sáng 11/10, nhiều nơi ở phường Phú Định, TPHCM xuất hiện sương mù dày đặc.
tp-suong-mu-12010201.jpg
Tình trạng tương tự xuất hiện ở khu vực trung tâm thành phố.
tp-suong-mu-20.jpg
Sương mù dày đặc trên đường Võ Văn Kiệt (hướng từ xã Bình Chánh vào trung tâm thành phố) khiến tầm nhìn giảm.
tp-quoc-lo-1.jpg
Khu vực quốc lộ 1 (phường An Lạc, TPHCM) cũng xuất hiện sương mù vào sáng sớm 11/10. Ảnh: Khánh Phương
tp-suong-mu-4.jpg
tp-suong-mu-2.jpg
tp-suong-mu-3.jpg
tp-suong-mu-5.jpg
Sương mù dày đặc trên đường Võ Văn Kiệt (đoạn qua phường Phú Định, TPHCM).
tp-suong-mu-202010.jpg
Nhiều người đi đường che khẩu trang, đeo mắt kính vì lo ngại bụi mịn.
anh-man-hinh-2025-10-11-luc-063809.png
Theo ứng dụng quan trắc không khí Air Visual (thuộc Tổ chức IQAir sở hữu lượng dữ liệu tổng hợp rất lớn về chất lượng không khí, có trụ sở chính tại Thụy Sỹ), sáng 11/10, nhiều khu vực tại TPHCM có điểm đo chất lượng không khí (mức màu đỏ) không tốt cho sức khỏe.
tp-suong-mu-10210.jpg
tp-suong-mu-201.jpg
Cụ thể, Air Visual cho biết nồng độ bụi mịn PM 2.5 (bụi mịn PM2.5 là vật chất dạng hạt trôi nổi trong không khí với đường kính bằng 2.5 micromet hoặc nhỏ hơn) tại TPHCM vào lúc 7 giờ ngày 11/10 là 75 µg/m³ (mức cho phép là khoảng 5 µg/m³). Trong ảnh: Tình trạng sương mù xuất hiện nhiều ven các tuyến kênh, rạch ở TPHCM.
tp-suong-mu-12010.jpg
Theo Air Visual, nồng độ bụi mịn PM 2.5 tại TPHCM vào sáng 11/10 cao gấp 15 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO. Trong ảnh: Nhìn từ xa, tòa nhà Bitexco các tòa nhà cao tầng ở trung tâm TPHCM bị che phủ bởi lớp sương mờ.
tp-suong-mu-102010.jpg
Sương mù trên sông Sài Gòn che phủ các tòa nhà cao tầng.
tp-suong-mu-2010.jpg
Khu vực kênh Tàu Hủ lúc 7h30 sáng.
tp-suong-mu-1020120.jpg
Landmark 81 - tòa nhà cao nhất TPHCM bị chìm sau màn sương mù dày đặc.
tp-suong-mu-1.jpg
Ký túc xá Khu B - Đại học Quốc gia TPHCM và vùng lân cận chìm trong lớp sương mờ.
tp-suong-mu-2-2544.jpg
Khoảng 7 giờ sáng tại khu vực cầu vượt bộ hành Suối Tiên.
tp-suong-mu-3-7305.jpg
Khu vực ga Đại học Quốc gia - Xa Lộ Hà Nội vào sáng 11/10.

TPHCM sắp mưa lớn
Lúc 7h10 sáng 11/10, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn,... thuộc các phường/xã TPHCM như: Cần Giờ, An Thới Đông, Thạnh An, Phước Hải. Vùng mây di chuyển theo hướng đông nam đi tây bắc.
Dự báo khoảng 3h tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn,... thuộc các khu vực trên sau mở rộng sang xã Bình Khánh, phường Phú Mỹ, xã Nhà Bè, xã Hồ Tràm, xuyên Mộc, Bình Châu, Phước Thắng, khu phố 13 phường Tam Thắng, phường Vũng Tàu,... và các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 10-15mm, có nơi trên 15mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Hữu Huy - Bích Liên
