Bầu trời TPHCM tối sầm, sương mù dày đặc từ sáng sớm

TPHCM sắp mưa lớn

Lúc 7h10 sáng 11/10, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn,... thuộc các phường/xã TPHCM như: Cần Giờ, An Thới Đông, Thạnh An, Phước Hải. Vùng mây di chuyển theo hướng đông nam đi tây bắc.

Dự báo khoảng 3h tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn,... thuộc các khu vực trên sau mở rộng sang xã Bình Khánh, phường Phú Mỹ, xã Nhà Bè, xã Hồ Tràm, xuyên Mộc, Bình Châu, Phước Thắng, khu phố 13 phường Tam Thắng, phường Vũng Tàu,... và các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 10-15mm, có nơi trên 15mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.