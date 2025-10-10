Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đón không khí lạnh, miền Bắc sắp mưa lớn

TPO - Dự báo khoảng 13/10, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh tràn xuống. Đợt không khí lạnh này không gây rét nhưng lại gây mưa lớn cho khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó có các tỉnh đang hứng chịu lũ kỷ lục.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ khoảng ngày 13/10, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bắt đầu mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong hai ngày 14-16/10, khu vực này có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Các khu vực đang chịu ngập lụt như Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh cũng có khả năng chịu tác động của đợt mưa này.

Tình hình mưa lũ tại miền Bắc đến chiều nay vẫn diễn biến phức tạp, tính đến 15h chiều nay, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), trên sông Trung (Lạng Sơn) tiếp tục xuống nhưng vẫn ở trên mức báo động 3.

Miền Bắc có khả năng đón mưa lớn do không khí lạnh vào tuần tới.

Dự báo trong đêm nay, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương, trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3.

Trong ngày mai (11/10), lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức BĐ3, lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng xuống và ở trên mức BĐ2.

Dự báo ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn vẫn tiếp tục trong 2-3 ngày tới.

Tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7-15h ngày 10/10 có nơi trên 50mm như trạm Vạn Trạch (Quảng Trị) 54.2mm, trạm Phan Điền (Lâm Đồng) 71.2mm, An Ninh (An Giang) 80.2mm.

Dự báo trong đêm 10/10 và ngày 11/10, khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xảy ra mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

