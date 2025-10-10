Sinh viên 'tố' nhân viên căng tin cấm cản đoàn từ thiện giữa mưa lũ: Nhà trường nói sẽ đối thoại

TPO - Những ngày Thái Nguyên “chìm” trong biển nước, mạng xã hội xôn xao vì một số tài khoản “tố” nhân viên căng tin Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên ngăn cấm đoàn từ thiện tiếp tế suất ăn từ thiện cho sinh viên để bán cơm, thu tiền. Lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cho biết, có thông tin đúng, sẽ xử lý nghiêm và sớm tổ chức đối thoại với sinh viên.

Thông tin trên mạng xã hội nêu bức xúc khi Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên ngập nước, nhiều sinh viên bị cô lập không điện, không nước, ăn uống khổ sở.

“Vậy mà căng tin ký túc xá trường vẫn cấm cứu hộ vào để bán suất cơm với giá 30.000 đồng. Sau khi bị phản ánh thì nhân viên có lời lẽ thô tục, vô văn hóa”, một tài khoản được cho là sinh viên của trường viết lên mạng xã hội.

Tài khoản "tố" căng tin ký túc xá của trường ngăn không cho đoàn từ thiện cứu trợ sinh viên để bán cơm.

Tài khoản này chia sẻ, viết lên bức xúc nhằm gửi mong muốn để nhà trường nhìn thấy và có hành động cụ thể.

Bài đăng của tài khoản này nhận được sự quan tâm lớn của nhiều người, chủ yếu bày tỏ sự bức xúc về thông tin kể trên. Họ cho rằng, nhà trường nên xác minh và xử lý sự việc (nếu có) bởi trong hoàn cảnh ngập lụt tứ bề, sinh viên thiếu thốn đồ ăn, đoàn thiện nguyện đến hỗ trợ phải tạo mọi điều kiện để sinh viên được nhận sự giúp đỡ.

Ngoài ra, tài khoản mạng xã hội cũng chia sẻ thông tin khác như, dù trong những ngày lũ lụt, căng ten của trường không cho phép chuyển khoản, chỉ nhận tiền mặt, gây khó dễ khiến nhiều sinh viên phải nhịn đói.

Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên trong những ngày ngập trong biển nước.

Khi nước rút, một số sinh viên sốt ruột nên nhanh chóng về nhà hỗ trợ gia đình dọn dẹp thì bị trách không ở lại dọn dẹp ký túc xá.

Trả lời báo chí liên quan đến sự việc, lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cho biết, trong hoàn cảnh bị ngập lụt, không có chuyện sinh viên bị đói, khát hay bị gây khó dễ tiếp nhận cơm từ thiện tại ký túc xá.

Trong ngày 8 và ngày 9/10, nhà trường đã phát cơm miễn phí cho sinh viên. Khi các đoàn từ thiện đến hỗ trợ, nhà trường tiếp nhận thông tin và điều phối hoạt động, không phải do căng tin đảm nhận.

Trả lời PV báo Tiền Phong ngày 10/10, lãnh đạo trường cũng cho biết thêm, đến thời điểm này, nhà trường vẫn đang tập trung khắc phục tình hình sau lũ lụt.

“Có thông tin đúng, nhà trường sẽ xử lý nghiêm cán bộ có liên quan trên tinh thần tiếp thu, cầu thị và tổ chức buổi đối thoại với sinh viên sớm. Thông tin nào không đúng, nhà trường cũng sẽ yêu cầu làm rõ”, lãnh đạo Trường Đại học Thái Nguyên nói.