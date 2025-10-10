Nam sinh dân tộc Thái viết tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

TPO - Tốt nghiệp 29 điểm, Lang Đức Bằng (cựu học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2, tỉnh Nghệ An) trúng tuyển vào Học viện Biên phòng. Tuy nhiên, chỉ sau ít ngày nhập học, Bằng phải trở về quê vì phát hiện mắc viêm gan B.

Đỗ nguyện vọng 1 nhưng vẫn trượt đại học

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Lang Đức Bằng (cựu học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú số 2, tỉnh Nghệ An) đạt 29 điểm khối C00 với Ngữ văn 9,25; Lịch sử 9,75 và Địa lý 10 điểm. Với kết quả ấy, em đã trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường Học viện Biên phòng, là một trong 10 thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất.

Đầu tháng 9, nam sinh dân tộc Thái nhập học trong niềm vui, tự hào của thầy cô, gia đình và bà con bản làng. Học viện Biên phòng là ngôi trường mà em luôn mơ ước từ nhỏ. Nhưng chỉ sau ít ngày nhập học, em buộc phải trở về nhà vì lý do sức khỏe.

Nam sinh Lang Đức Bằng

Kết quả khám phúc tra sức khỏe tại trường cho thấy Bằng bị viêm gan B. Nhà trường đã tạo điều kiện cho em điều trị 11 ngày tại bệnh viện, song kết quả xét nghiệm lại vẫn dương tính. Ngày 27/9, theo quy định của Bộ Quốc phòng, em buộc phải trở về địa phương.

“Trước khi đăng ký thi vào Học viện Biên phòng, em từng tham gia khám sơ tuyển nhưng chưa phát hiện bị bệnh. Lúc nhà trường thông báo em phải trở về quê, em thấy buồn và tuyệt vọng lắm”, Bằng chia sẻ.

Lỡ hẹn với “màu xanh áo lính”, trở về quê, Lang Đức Bằng hy vọng vẫn có thể tiếp tục hành trình học tập của mình tại Khoa Lịch sử, Trường Đại học Vinh, theo nguyện vọng 2 đã đăng ký trước đó.

Ngày 2/10, Học viện Biên phòng có văn bản gửi Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) và Trường Đại học Vinh, đề nghị phối hợp xem xét, tạo điều kiện cho thí sinh Lang Đức Bằng được tiếp nhận theo nguyện vọng. Trong văn bản nêu rõ lý do sức khỏe, Bằng không đủ điều kiện nhập học theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Lang Đức Bằng là một trong 75 học sinh xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT được UBND tỉnh Nghệ An tuyên dương.

“Em đỗ nguyện vọng 1 vào Học viện Biên phòng nhưng không thể theo học, còn nguyện vọng 2 vào ngành Sư phạm Lịch sử của Trường Đại học Vinh thì cổng xét tuyển đã đóng từ ngày 16/9”, nam sinh cho hay.

Khát khao được đi học

Dù cánh cửa đại học vẫn còn nhiều gian nan, chàng trai dân tộc Thái vẫn chưa thôi nuôi giấc mơ học tập. Em đã viết thư gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT để xin được xem xét cho em cơ hội học tập, nhưng đang phải chờ kết quả.

Trong lá đơn gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Bằng bộc bạch hoàn cảnh và ước mơ giản dị của mình. Những dòng chữ viết tay nắn nót chứa đựng nỗi tiếc nuối và khát vọng tiếp tục được đến trường.

Lang Đức Bằng trúng tuyển vào Học viện Biên phòng. Tuy nhiên, chỉ sau ít ngày nhập học, Bằng phải trở về quê vì phát hiện mắc viêm gan B.

“Cháu là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ làm nông quanh năm vất vả. Vì vậy, cháu luôn cố gắng học tập, mong được vào các trường Công an, Quân đội hay Sư phạm để cha mẹ đỡ gánh nặng học phí. Ước mơ chỉ còn cách một chút nữa thôi nhưng bỗng chốc lại trở nên xa vời. Cháu kính mong các cấp lãnh đạo xem xét, tạo điều kiện cho cháu được học nguyện vọng 2 - Khoa Lịch sử, Trường Đại học Vinh, để không bị lỡ cơ hội học tập vì lý do bất khả kháng...”, Bằng viết trong thư.

Lang Đức Bằng là con trai duy nhất trong gia đình nghèo ở bản Kẻ Mẻ, xã Mậu Thạch. Suốt những năm học phổ thông, em luôn nỗ lực vươn lên. Em mơ ước được làm bộ đội hoặc giáo viên, vừa để cống hiến, vừa giảm gánh nặng học phí, giúp em có thể theo đuổi con đường đại học. Tháng 8/2025, Bằng là một trong 75 học sinh xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT được UBND tỉnh Nghệ An tuyên dương.

Lang Đức Bằng (ngoài cùng bên phải) khao khát được tiếp tục đi học.

Cô Hồ Thị Hợi (giáo viên chủ nhiệm của Lang Đức Bằng) chia sẻ: “Lang Đức Bằng là học sinh ngoan, xuất sắc và luôn vượt khó trong cuộc sống. Khi biết tin em đậu vào trường Học viện Biên phòng, ai cũng vui mừng. Tuy nhiên khi phúc tra sức khỏe, em lại không đạt nên nhà trường đã trả em về. Hiện nay, em đang loay hoay chưa có hướng đi vì cổng xét tuyển nguyện vọng 2 đã đóng từ lâu. Mong muốn Bộ GD&ĐT và Trường Đại học Vinh xem xét, tạo cơ hội để Bằng tiếp tục theo đuổi con đường đại học và nuôi dưỡng ước mơ của mình”.