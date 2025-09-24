Thứ trưởng Bộ Xây dựng ôn lại kỷ niệm với tân sinh viên hàng hải Việt Nam

Dự lễ giao nhiệm vụ năm học 2025-2026, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang đã ôn lại kỷ niệm thời sinh viên, giảng viên tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và chia sẻ, động viên, khích lệ các em tân sinh viên nhân dịp đầu năm học.

Thầy hiệu trưởng truyền lửa cho gần 5.400 tân sinh viên

Ngày 23/9, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức Lễ giao nhiệm vụ năm học 2025-2026.

Dự buổi lễ, có ông Nguyễn Xuân Sang – Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cùng đại diện các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Xây dựng, các sở ngành TP Hải Phòng và đại diện gần 5.400 tân sinh viên khóa 66.

Phát biểu giao nhiệm vụ năm học 2025-2026, PGS.TS Phạm Xuân Dương – Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhấn mạnh, gần 70 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường đã luôn đoàn kết, vượt qua khó khăn, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2024 - 2025.

Toàn cảnh lễ giao nhiệm vụ năm học 2025-2026 tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Năm học vừa qua, nhà trường đã nỗ lực đổi mới công tác tuyển sinh, điểm chuẩn nhiều ngành thuộc nhóm cao của cả nước, ngày càng thu hút sinh viên quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng môi trường học tập hiện đại; đạt hàng trăm kết quả nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế và nhiều giải thưởng uy tín.

Với những nỗ lực đó, trường được Bộ Xây dựng trao nhiều danh hiệu thi đua. Ngày 19/9 vừa qua, nhà trường đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Hiện nay, nhà trường có hơn 20.000 sinh viên, gần 1.000 cán bộ, giảng viên, cơ sở vật chất hiện đại chuẩn khu vực và quốc tế. Nhà trường luôn chú trọng phát triển đội ngũ, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội và phong trào tình nguyện.

Nhân dịp đầu năm học mới, PGS.TS Phạm Xuân Dương kêu gọi toàn thể cán bộ, giảng viên và nhân viên phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học...

PGS.TS Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam chia sẻ với các em tân sinh viên khóa 66.

Hiệu trưởng Đại học Hàng hải Việt Nam nhắn gửi các em sinh viên, hãy tự hào là tân sinh viên của một ngôi trường có bề dày gần 70 năm truyền thống, đã được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, hai danh hiệu Anh hùng cao quý. Đặc biệt, Chính phủ vừa phê duyệt đề án phát triển nhà trường thành trường trọng điểm quốc gia.

“Là những thanh niên ưu tú, đầy khát vọng làm chủ đại dương, hãy sống, học tập và rèn luyện theo gương cha anh, nuôi dưỡng hoài bão, bản lĩnh để phấn đấu lập thân, lập nghiệp cho chính mình, gia đình và góp phần xây dựng đất nước tươi đẹp, giàu mạnh”, PGS.TS Phạm Xuân Dương nói.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng trò chuyện với tân sinh viên hàng hải

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Sang ôn lại kỷ niệm từng là tân sinh viên, giảng viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Ông bày tỏ niềm vui sau hàng chục năm trở lại trường với cương vị Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã thấy ngôi trường trở nên khang trang, hiện đại hơn rất nhiều.

Tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên đoàn kết, đổi mới tư duy, công tác quản trị, tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, đáp ứng nhu cầu xã hội, chú trọng mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực tự học, khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của sinh viên.

Ông Nguyễn Xuân Sang - Thứ trưởng Bộ Xây dựng ôn lại kỷ niệm thời sinh viên, giảng viên với cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường.

Nhà trường đã luôn chủ động ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, tổ chức đào tạo, trong chỉ đạo điều hành mọi hoạt động; không ngừng phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học có chất lượng cao. Chất lượng đào tạo được nâng cao, chuẩn đầu ra của sinh viên tốt nghiệp đảm bảo đúng cam kết chuẩn quốc tế.

Với những nỗ lực không ngừng, năm học 2024 - 2025, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã được Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) trao tặng Bằng khen thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2024; đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2024 của Bộ...

Nhà trường cũng được Bộ Xây dựng lựa chọn là tập thể duy nhất đại diện của Bộ đề cử gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 cho Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, nhân dịp Kỷ niệm 80 năm thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tân sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tuyên thệ nhân dịp đầu năm học mới.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam khen thưởng 15 tân sinh viên có kết quả đầu vào tốt nhất.

Đặc biệt, ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt Đề án xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là trường trọng điểm quốc gia về đào tạo, nghiên cứu và phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đây là sự kiện có ý nghĩa chiến lược, khẳng định sự quan tâm, tin tưởng của Đảng và Nhà nước đối với Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.