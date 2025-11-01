Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

TPHCM mờ trắng trong sương, bụi mịn vượt ngưỡng nhiều lần

Hữu Huy







TPO - Sáng 1/11, nhiều khu vực tại TPHCM chìm trong lớp sương trắng mịt mù, tầm nhìn bị hạn chế chỉ còn vài trăm mét. Cùng thời điểm, kết quả quan trắc cho thấy nồng độ bụi mịn (PM2.5) tại thành phố vượt ngưỡng cho phép nhiều lần.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ hơn 7 giờ sáng 1/11, lớp sương dày bao phủ hầu khắp khu vực trung tâm TPHCM.

Tại phường Phú Định, đường Võ Văn Kiệt hay khu trung tâm thành phố, những tòa nhà cao tầng và biển hiệu hai bên đường bị che khuất bởi màn sương mờ đục. Người dân ra đường phải đeo khẩu trang và kính để hạn chế hít bụi, tránh cay mắt.

suong-mu-6.jpg
Sương mù tại khu vực phường Phú Định, TPHCM vào sáng 1/11.

Theo dữ liệu từ ứng dụng Air Visual (thuộc tổ chức IQAir – Thụy Sỹ), chất lượng không khí tại TPHCM sáng nay ở mức “không tốt cho sức khỏe”. Nồng độ bụi mịn PM2.5 đo được vào lúc 8 giờ tại TPHCM đạt 51 µg/m3, cao gấp 10,2 lần so với ngưỡng khuyến cáo trung bình năm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

tp-suong-mu-2.jpg
Sương mù trên đường Võ Văn Kiệt vào sáng sớm 1/11.
tp-suong-mu-1.png
Một số tòa nhà cao tầng bị sương mù che phủ.
tp-suong-mu-5.jpg
Khu vực ven bờ sông Sài Gòn vào sáng 1/11.
tp-suong-mu-3.jpg
Nhiều người đi đường che khẩu trang, đeo mắt kính vì lo ngại bụi mịn.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, trong 24 giờ qua, khu vực TPHCM đã có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa từ 1 giờ ngày 31/10 đến 1 giờ ngày 1/11 ở một số nơi như sau: Bà Rịa 54,2mm, Tân Uyên 50,4mm, Mỹ Xuân 27,2mm,...

Cơ quan khí tượng dự báo từ 7 giờ ngày 1/11 đến 7 giờ ngày 3/11, khu vực TPHCM sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 80-140mm, có nơi trên 140mm.

anh-man-hinh-2025-11-01-luc-081243.png
Dự báo chi tiết xác suất mưa, tổng lượng mưa từng khu vực ở TPHCM trong thời gian từ 7 giờ ngày 1/11 đến 7 giờ ngày 3/11.

Từ 3-5 ngày tới, mưa lớn tiếp tục xảy ra trên khu vực TPHCM, tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 3/11 đến 7 giờ ngày 4/11 phổ biến từ 50-80mm, có nơi trên 80mm. Mưa lớn tiếp tục kéo dài trong những ngày tiếp theo trên khu vực TPHCM.

Hữu Huy
#TPHCM #bụi mịn #PM2.5 #sương mù #mưa lớn #ô nhiễm không khí #thời tiết

