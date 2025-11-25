Thủ tướng: Hợp tác địa phương là điểm đặc sắc của quan hệ Việt Nam – Nhật Bản

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, hợp tác địa phương là điểm đặc sắc riêng có của quan hệ song phương Việt Nam – Nhật Bản. Thủ tướng Takaichi Sanae đánh giá, sự năng động và trẻ trung của các địa phương Việt Nam sẽ mang lại những góc nhìn mới, nguồn cảm hứng mới cho các địa phương Nhật Bản.

Ngày 25/11, Diễn đàn hợp tác địa phương Việt - Nhật với chủ đề “Đồng hành phát triển toàn diện - Kiến tạo tương lai bền vững” diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh, do Bộ Ngoại giao, tỉnh Quảng Ninh và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phối hợp tổ chức, với sự tham dự của hơn 800 đại biểu hai nước.

Trước khi bắt đầu diễn đàn, các đại biểu dành một phút tưởng niệm những người đã mất do thiên tai, bão lũ.

Các đại biểu tưởng niệm những người đã mất do thiên tai, bão lũ. Ảnh: VGP

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh sự tham dự của gần 50 địa phương từ hai nước, đặc biệt là các đại biểu địa phương Nhật Bản với số lượng lớn nhất từ trước đến nay. Thủ tướng nhấn mạnh diễn đàn là sự kiện có quy mô lớn đầu tiên nhằm thúc đẩy hợp tác địa phương giữa Việt Nam và Nhật Bản, là bước quan trọng để tiếp tục triển khai thỏa thuận giữa hai nước.

Đánh giá về quan hệ song phương, Thủ tướng chỉ ra 6 điểm mới. Hai bên đã nâng tầm và thiết lập nhiều cơ chế đối thoại, hợp tác mới trong các lĩnh vực trụ cột truyền thống. Liên kết kinh tế giữa hai nước mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bán dẫn.

Hợp tác khoa học - công nghệ là trụ cột mới của quan hệ song phương, mở ra không gian hợp tác mới về đổi mới sáng tạo, bán dẫn, năng lượng.

Các chỉ số về hợp tác đều tăng trưởng tích cực như: kim ngạch thương mại hai chiều tăng trên 20%, vốn đầu tư từ Nhật Bản vào Việt Nam tăng hơn 8 tỷ USD, số người Việt Nam tại Nhật Bản tăng hơn 20%, có thêm hơn 10 cặp địa phương ký kết nhiều văn kiện hợp tác mới…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, hợp tác địa phương chính là điểm đặc sắc riêng có của quan hệ song phương, là kênh kết nối thực chất, hiệu quả, góp phần triển khai, cụ thể hóa thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Thủ tướng khẳng định, bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng, để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển. Những nỗ lực đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới: trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Việt Nam đã thực hiện quyết liệt cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy nhằm mở ra không gian phát triển mới; đồng thời, ban hành và triển khai nhiều quyết sách đột phá “nhanh, bao trùm và bền vững” trên một số lĩnh vực và sẽ tiếp tục ban hành những quyết sách trên các lĩnh vực quan trọng khác.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng nhấn mạnh những nỗ lực của Việt Nam nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo đột phá về thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho bộ, ngành, địa phương.

Cùng với việc chỉ rõ 6 định hướng lớn để thúc đẩy hợp tác địa phương giữa hai nước, Thủ tướng tin tưởng diễn đàn sẽ là một dấu mốc quan trọng, “cú hích mới” mở ra chặng đường hợp tác mới đầy triển vọng và sáng tạo, góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản phát triển hơn nữa, đúng với tinh thần “chân thành - tình cảm - tin cậy - thực chất - hiệu quả - cùng có lợi”.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae gửi thông điệp đến diễn đàn. Ảnh: VGP

Nguồn cảm hứng mới cho các địa phương Nhật Bản

Trong thông điệp chúc mừng gửi đến diễn đàn, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ngày càng mạnh mẽ; tin tưởng rằng kinh nghiệm và tri thức mà các địa phương Nhật Bản đã tích lũy trong nhiều năm về phát triển địa phương, công nghiệp, du lịch, đào tạo nguồn nhân lực… sẽ đóng góp thiết thực cho Việt Nam.

Thủ tướng Nhật Bản đánh giá sức sống của địa phương chính là sức sống của quốc gia. Sự năng động và trẻ trung của các địa phương Việt Nam sẽ mang lại những góc nhìn mới, nguồn cảm hứng mới cho các địa phương Nhật Bản, góp phần vào công cuộc tái sinh vùng nông thôn của Nhật Bản. Với tinh thần “đồng sáng tạo”, Việt Nam và Nhật Bản có thể cùng nhau kiến tạo một tương lai bền vững.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh các công trình, dự án của Nhật Bản hiện diện tại hầu hết các tỉnh, thành của Việt Nam, đã góp phần thiết thực cải thiện chất lượng cuộc sống người dân, nâng cao năng lực cạnh tranh của các địa phương Việt Nam, đóng góp vào việc xây dựng nền tảng vững chắc để Việt Nam thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam khi đứng thứ nhất về hợp tác ODA và lao động, đứng thứ ba về đầu tư, thứ tư về thương mại và du lịch. Cộng đồng hơn 630.000 người Việt Nam tại Nhật Bản, cộng đồng hơn 2.000 doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và rất nhiều gia đình Việt - Nhật đã và đang là những cầu nối hữu nghị, giúp gắn kết chặt chẽ người dân hai nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của cả hai nước và sự phát triển chung của quan hệ song phương.

Hợp tác địa phương ngày càng mật thiết với hơn 110 bản ghi nhớ về hợp tác giữa các địa phương, là kênh hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự phát triển của quan hệ hai nước.