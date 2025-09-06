Việt Nam - Nhật Bản hợp tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai

TPO - Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác để giảm thiểu rủi ro thiên tai trong nhiều loại hình, đặc biệt là các loại hình thiên tai tiềm ẩn yếu tố bất ngờ, khó lường và thiệt hại lớn như lũ quét, sạt lở đất.

Sáng 5/9/2025, tại Tokyo, Nhật Bản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản tổ chức Lễ ký kết gia hạn Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2026 – 2030.

Tham dự buổi lễ có Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Trần Đức Thắng và Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản Nakano Hiromasa.

Kể từ khi Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên được ký kết vào năm 2013, hai Bộ đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác thực chất trong công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai, đạt được những kết quả quan trọng.

Hai Bộ trưởng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Hai bên đã phối hợp xây dựng và vận hành hệ thống dự báo, điều hành lũ cho lưu vực sông Hương (Huế) với công nghệ radar Xband hiện đại, giúp dự báo mưa với độ chính xác cao và nâng cao khả năng quản lý lũ hiệu quả.

Hệ thống này đã chứng minh hiệu quả nổi bật trong 2 năm qua trong việc điều hành cắt lũ trên sông Hương.

Bên cạnh đó, phía Nhật Bản đã hỗ trợ nghiên cứu và đưa vào áp dụng công nghệ đập SABO phòng chống lũ quét cho lưu vực sông Nậm Păm và xây dựng 1 công trình đập SABO thí điểm tại tỉnh Sơn La.

Đây là công nghệ đập ngăn bùn đá cực kỳ có hiệu quả của Nhật Bản, lần đầu tiên đưa vào Việt Nam. Dự kiến trong thời gian tới, Việt Nam sẽ nghiên cứu để áp dụng rộng rãi công nghệ này.

Dưới sự giúp đỡ của Nhật Bản, công trình đập Sabo đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng ở suối Nậm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, khánh tháng 4/2025.

Trong hơn 10 năm qua, hai Bộ đã duy trì thường xuyên các cuộc đối thoại phòng, chống thiên tai, với tổng cộng 13 phiên đối thoại được tổ chức. Đây là diễn đàn quan trọng để hai bên chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và cùng thảo luận những giải pháp mới trong phòng, chống thiên tai.

Nhiều chuyên gia Nhật Bản giàu kinh nghiệm cũng trực tiếp sang Việt Nam công tác tại Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, trở thành cầu nối tin cậy, gắn kết hợp tác giữa hai Bộ ngày càng chặt chẽ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản Nakano Hiromasa khẳng định, hơn 10 năm qua, hai Bộ đã hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực quản lý rủi ro thiên tai.

Việc gia hạn Biên bản ghi nhớ hợp tác hôm nay là bước đi quan trọng để hai Bộ, hai quốc gia phát huy những thành quả đã đạt được, đồng thời mở ra các cơ hội hợp tác song phương mới nhằm nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai.

Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả mà Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã dành cho Việt Nam.

"Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác cho giai đoạn 2026 – 2030 không chỉ là sự tiếp nối của chặng đường hơn 10 năm hợp tác thành công, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của hai Bộ trong việc phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ, góp phần bảo vệ tính mạng và sinh kế của người dân trước tác động ngày càng nghiêm trọng của thiên tai và biến đổi khí hậu”, ông Thắng nói.