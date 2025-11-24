Chuyến công tác của Thủ tướng đã mở ra những lĩnh vực hợp tác mới

TPO - Kết quả chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa Kuwait, Algeria và Nam Phi trở thành 3 Đối tác Chiến lược đầu tiên trong 70 quốc gia Trung Đông - châu Phi, mở ra cơ hội để Việt Nam “tô màu vùng trắng Trung Đông – châu Phi” bằng những dự án cụ thể.

Hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức đến Kuwait, Algeria, tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân về đến sân bay Nội Bài, kết thúc chuyến công tác tới 3 nước Trung Đông - châu Phi. Ảnh: VGP

Trả lời phỏng vấn báo chí sau chuyến thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết chuyến công tác có lịch trình dày đặc, với hơn 50 hoạt động phong phú và hiệu quả, từ tiếp xúc các lãnh đạo cấp nhà nước, chính phủ, quốc hội, đảng của ba nước đến tiếp các tập đoàn, tổ chức kinh tế lớn, phát biểu chính sách, gặp gỡ cộng đồng…

Cả ba nước đều dành cho Thủ tướng Chính phủ và đoàn Việt Nam sự đón tiếp rất trọng thị, thể hiện sự coi trọng mối quan hệ rất tốt đẹp hiện nay, mối quan hệ truyền thống và tiềm năng hợp tác của Việt Nam với cả ba nước trong thời gian tới.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, chuyến thăm góp phần đặt nền móng mới cho hợp tác chiến lược, đa dạng hóa đối tác, mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp và địa phương. Việt Nam và ba nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, đưa Kuwait, Algeria và Nam Phi trở thành 3 Đối tác Chiến lược đầu tiên trong 70 quốc gia Trung Đông - châu Phi và đưa Việt Nam trở thành một mắt xích trong mạng lưới Đối tác Chiến lược ưu tiên của ba nước.

Việt Nam và ba nước đã ký hơn 10 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực. Qua việc thông qua tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược và ký các thỏa thuận hợp tác cũng như qua các cuộc trao đổi làm việc của Thủ tướng, các bộ, ngành với lãnh đạo, với các đối tác cũng như doanh nghiệp của ba nước, chúng ta đã có điều kiện để củng cố quan hệ truyền thống rất tốt đẹp với ba nước.

Điều xúc động là cả ba nước đón Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rất trọng thị, nồng ấm; trao đổi thực chất, thân tình như giữa những người bạn, anh em thân thiết.

Quốc vương Kuwait dành gấp ba lần thời lượng thông thường tiếp Thủ tướng Chính phủ, chia sẻ những lời nói “từ trái tim đến trái tim”, nhấn mạnh “coi lợi ích của Việt Nam cũng là lợi ích của Kuwait”, “quan tâm tới người dân Kuwait thế nào thì quan tâm tới người dân Việt Nam như thế”.

Tổng thống Algeria sẵn sàng hợp tác “không giới hạn, không rào cản, không khoảng cách” với Việt Nam; Thủ tướng Algeria dành trọn thời gian trực tiếp đón tại sân bay đến hội đàm, chiêu đãi và chủ trì hoạt động phát sinh họp với các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước vào tối muộn để “chốt việc, làm ngay” các cam kết vừa thống nhất; người dân Algeria chào đón Thủ tướng và đoàn ta.

Tại Nam Phi, dù tuần cao điểm G20 quy tụ 63 đoàn, Tổng thống Nam Phi đã tiếp đón, hội đàm, ký kết văn kiện và cử Phó Tổng thống đồng chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp. Các nghĩa cử trên thể hiện tin cậy chính trị cao, tạo khí thế cho chặng đường hợp tác mới với kỳ vọng lớn lao Việt Nam sẽ “tô màu vùng trắng Trung Đông – châu Phi” bằng những dự án, chuỗi giá trị cụ thể.

Ba điểm đến đều là đầu mối địa - chiến lược của Trung Đông - châu Phi đang chuyển động mạnh, trùng với thời điểm mỗi nước giữ vai trò, vị thế đặc biệt trong khu vực và quốc tế. Nam Phi là Chủ tịch G20 năm 2025, lần đầu tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh G20 trên đất châu Phi. Algeria là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2024-2025, tiếng nói có trọng lượng ở Bắc Phi – Địa Trung Hải; đây là nền kinh tế lớn thứ ba của châu Phi.

Nam Phi và Algeria có truyền thống đoàn kết với Việt Nam. Kuwait hiện đảm nhiệm vai trò chủ trì nhiều hoạt động của GCC năm 2025, là cửa ngõ của vùng Vịnh về tài chính, năng lượng và kết nối với ASEAN và là nước đầu tiên ở vùng Vịnh thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính được lãnh đạo Kuwait, Algeria và Nam Phi tiếp đón nồng hậu. Ảnh: VGP

Qua chuyến thăm, chúng ta đã củng cố được mối quan hệ truyền thống, củng cố được những lĩnh vực hợp tác hiện nay, đồng thời mở ra những lĩnh vực hợp tác mới, trong đó có những lĩnh vực rất quan trọng với Việt Nam và phù hợp với tiềm năng của các nước. Đó là năng lượng - hóa dầu, hợp tác đầu tư sản xuất, chế biến nông sản, thủy sản, khoáng sản; thúc đẩy FTA, khai mở thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực GCC và châu Phi; thu hút nguồn vốn dồi dào của vùng Vịnh; hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hợp tác quốc phòng, an ninh; mở đường bay thẳng, miễn thị thực, giao lưu nhân dân.

Thông điệp quan trọng

Về Hội nghị thượng đỉnh G20, đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 với tư cách khách mời, dù không giữ cương vị chủ tịch luân phiên của diễn đàn đa phương nào. Điều này chứng tỏ vai trò, vị thế ngày càng lớn của đất nước ta và sự coi trọng của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp của Việt Nam.

Hội nghị G20 lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế rất phức tạp, cả về chính trị, an ninh và cả về kinh tế. Lần này có khoảng 40 nước tham gia và đều tham dự ở cấp cao, gồm lãnh đạo các nước là thành viên G20 và các nước khách mời, cùng hơn 20 tổ chức quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh G20. Ảnh: VGP

Các nước đều nhấn mạnh cần phải tăng cường chủ nghĩa đa phương và hợp tác, đoàn kết quốc tế. Sự tham gia của cấp cao, của nhiều nước như vậy khẳng định vai trò, sự ủng hộ của các nước đối với Hội nghị G20 và các nước G20 cũng đã thông qua tuyên bố và một số cơ chế, biện pháp hợp tác khác nhau.

Các nước đã trao đổi, đánh giá về tình hình chính trị, kinh tế, chỉ ra những vấn đề cần ưu tiên giải quyết, trong đó có những vấn đề liên quan nhiều đến Việt Nam. Đó là làm sao để phát triển bền vững, phát triển bao trùm trong bối cảnh hiện nay, làm sao để duy trì thương mại, thúc đẩy đầu tư trong tình hình hiện nay, đặc biệt là vấn đề hiện rất liên quan đến Việt Nam: chống biến đổi khí hậu và thảm họa thiên tai.

Do đó, ý nghĩa của Hội nghị thượng đỉnh G20 lần này rất quan trọng. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đã có tham luận trên hai lĩnh vực lớn, đó là tăng cường đoàn kết quốc tế và phát triển bền vững trong bối cảnh hiện nay và một số vấn đề cụ thể, trong đó có hợp tác liên quan đến khoáng sản thiết yếu, vấn đề lao động và việc làm.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, thông điệp của Việt Nam được các nước coi trọng vì Việt Nam đạt được nhiều thành tựu về phát triển kinh tế- xã hội thời gian qua, có đường lối phát triển toàn diện bao gồm phát triển bền vững, công ăn việc làm và có tiềm năng về khoáng sản thiết yếu.

Việt Nam kiến nghị rằng trong bối cảnh hiện nay, các nước phải tăng cường đoàn kết và hợp tác và để có hợp tác trong giai đoạn hiện nay, cần phải củng cố những cơ chế hiện có, những biện pháp cải tổ và yêu cầu rất quan trọng là bảo đảm hòa bình, ổn định, bảo đảm phát triển bền vững.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: Mofa

Nhân dịp hội nghị, mặc dù trong thời gian rất ngắn nhưng Thủ tướng đã gặp gỡ, trao đổi với 30 lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế về đường lối, về tình hình phát triển hiện nay của Việt Nam, những nỗ lực của Việt Nam và những kết quả đạt được về hoàn thiện thể chế.

Qua việc tham dự hội nghị lần này, Việt Nam đóng góp vào một sự kiện quốc tế rất quan trọng, phù hợp với đường lối đối ngoại là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Nhân dịp này, Việt Nam cũng nhận được tình cảm và sự sẻ chia của lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế về những thiệt hại vô cùng to lớn về người và tài sản trong các đợt bão lũ, cũng như lời khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai.

Thủ tướng và lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế chia sẻ nhận thức rất rõ về việc cùng hợp tác, cùng chia sẻ trách nhiệm chống biến đổi khí hậu và các nỗ lực chung nhằm khắc phục hậu quả nghiêm trọng của thiên tai.