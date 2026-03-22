Thường trực Tỉnh Đoàn Lào Cai đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp trong kỷ nguyên số

TPO - Ngày 21/3, Tỉnh Đoàn Lào Cai tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Tỉnh Đoàn với đoàn viên, thanh niên năm 2026 với chủ đề "Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội".

Buổi đối thoại có sự tham gia của đông đảo tại của đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh, được kết nối trực tuyến với 94 điểm cầu trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tại buổi đối thoại, đoàn viên, thanh niên đặt nhiều câu hỏi xoay quanh việc tiếp cận nguồn tin chính thống, hạn chế tin xấu độc trên mạng xã hội; cơ chế hỗ trợ khởi nghiệp gắn với kinh tế xanh, chuyển đổi số và tiếp cận nguồn vốn; giải pháp kết nối tiêu thụ nông sản cho thanh niên với doanh nghiệp, sàn thương mại và các cơ quan chuyên môn.

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai, Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai Hà Đức Hải phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng tập trung vào việc bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, định hướng lựa chọn nghề nghiệp trong kỷ nguyên số, cũng như cách thức để trẻ em tiếp cận internet an toàn trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh.

Trước những câu hỏi của đoàn viên, thanh niên, Thường trực Tỉnh Đoàn cùng đại diện Hội Doanh nhân trên địa bàn tỉnh, chuyên gia đã trực tiếp trao đổi, giải đáp, tập trung vào các vấn đề được quan tâm.

Trả lời câu hỏi về nguồn vốn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, anh Hà Đức Hải, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai cho hay, thời gian qua, Tỉnh Đoàn Lào Cai đã xác định, xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp là nhiệm vụ quan trọng.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lào Cai đối thoại với thanh niên.

Theo đó, Tỉnh Đoàn đã tham mưu UBND tỉnh Lào Cai ban hành đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; đồng thời phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn, diễn đàn, kết nối chuyên gia, doanh nghiệp nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và tạo môi trường trao đổi cho thanh niên. Các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp cũng được duy trì hằng năm, qua đó phát hiện nhiều mô hình hiệu quả, có sản phẩm tham gia và đạt giải cao tại các cuộc thi khởi nghiệp cấp Trung ương.

Về nguồn vốn, Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai Hà Đức Hải cho biết, thanh niên có thể tiếp cận từ nhiều kênh như các chính sách hỗ trợ của tỉnh, vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn tín dụng thương mại hoặc kêu gọi đầu tư từ doanh nghiệp thông qua các cuộc thi, chương trình kết nối.

Trong thời gian tới, Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục tham mưu cơ chế riêng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; đồng thời tăng cường các hoạt động kết nối, như tổ chức định kỳ các diễn đàn, “cà phê khởi nghiệp” để thanh niên có cơ hội trình bày ý tưởng, tháo gỡ khó khăn.

PGS.TS Lê Hữu Lập, nguyên Phó giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trả lời câu hỏi với đoàn viên, thanh niên tỉnh Lào Cai.

Anh Hà Đức Hải nhấn mạnh, cơ chế, chính sách luôn sẵn sàng, song điều quan trọng là mỗi đoàn viên, thanh niên phải chủ động, có ý tưởng và khát vọng khởi nghiệp, khai thác lợi thế của địa phương. Các cấp bộ Đoàn, chính quyền sẽ đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về thủ tục, đất đai, vốn và kết nối nguồn lực để thanh niên hiện thực hóa ý tưởng.

Với câu hỏi lựa chọn nghề nghiệp phù hợp trong kỷ nguyên số, PGS.TS Lê Hữu Lập, nguyên Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho rằng, bên cạnh cơ hội, chuyển đổi số cũng đặt ra nhiều thách thức đối với thanh niên, từ hạn chế về kỹ năng, hạ tầng công nghệ, đến nguy cơ mất an toàn thông tin với tình trạng lừa đảo, tin giả ngày càng gia tăng. Đáng chú ý, sự phát triển của AI và tự động hóa đang làm thay đổi thị trường lao động, khiến nhiều công việc mang tính lặp lại dần bị thay thế, trong khi những ngành đòi hỏi tư duy, sáng tạo và trình độ công nghệ cao ngày càng được trọng dụng.

Bà Nguyễn Thị Khuyên, Chủ nhiệm CLB Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Lào Cai trả lời câu hỏi của đoàn viên, thanh niên.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và AI phát triển mạnh, PGS.TS Lê Hữu Lập cho biết, thanh niên không nên lựa chọn nghề nghiệp theo tư duy cũ, đặc biệt là những công việc mang tính lặp lại, ít hàm lượng sáng tạo như nhập liệu, hành chính đơn giản hay một phần nghiệp vụ kế toán, bởi đây là những lĩnh vực dễ bị tự động hóa thay thế. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, không có nghề nào “mất hẳn”, mà chỉ là yêu cầu công việc thay đổi theo hướng đòi hỏi trình độ cao hơn.

Theo đó, người trẻ cần hướng đến các lĩnh vực gắn với công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, marketing số…, đồng thời nâng cao khả năng tư duy, sáng tạo và kỹ năng thích ứng. Ngay cả với những ngành nghề truyền thống, nếu biết ứng dụng công nghệ, đổi mới cách làm, vẫn có thể tạo ra giá trị và cơ hội phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai Hà Đức Hải tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm, gian hàng tư vấn, hỗ trợ việc làm tại chương trình.

Trước yêu cầu đó, thanh niên cần chủ động trang bị kiến thức nền tảng về công nghệ, dữ liệu và an toàn thông tin, đồng thời rèn luyện kỹ năng thực hành, kỹ năng mềm và tư duy sáng tạo để thích ứng với kỷ nguyên số.

Tham dự chương trình, các em học sinh, đoàn viên, thanh niên đã được tư vấn nghề nghiệp, giải đáp các câu hỏi cụ thể, từ đó, hiểu rõ và lựa chọn được ngành học, ngành nghề phù hợp hơn trong tương lai.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Lào Cai cùng các đơn vị đã trao tặng 50 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.