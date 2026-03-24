Chủ tịch Quốc hội Iran bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý

Minh Hạnh

TPO - Chủ tịch Quốc hội Iran - Mohammad Baqer Qalibaf - đang đóng vai trò ngày càng quan trọng khi các cuộc tấn công liên tục của Israel và Mỹ làm suy yếu giới lãnh đạo chính trị của Iran.

Chủ tịch Quốc hội Iran - Mohammad Baqer Qalibaf. (Ảnh: Reuters)

Một quan chức Israel ngày 23/3 cho biết, ông Qalibaf đã thay mặt Iran đàm phán với Mỹ khi xung đột leo thang, một dấu hiệu cho thấy vai trò của ông ngày càng quan trọng. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington đang đàm phán với một “nhân vật cấp cao” trong chính quyền Iran, nhưng không phải tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.

Ông Qalibaf, vốn có mối quan hệ thân thiết với cha con Đại giáo chủ Ali Khamenei, từng nhiều lần bày tỏ quan điểm cứng rắn chống lại Mỹ và Israel.

Phát biểu sau khi ông Khamenei bị ám sát, ông Qalibaf cam kết sẽ “giáng những đòn tàn khốc” để trả đũa. “Các ông đã bước qua lằn ranh đỏ của chúng tôi, và các ông phải trả giá cho điều đó”, ông Qalibaf nói, đề cập đến Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Tuy nhiên, bất chấp lập trường cứng rắn này, ông Qalibaf cũng đã xây dựng được hình ảnh là một người thực dụng. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2005, ông đã mặc đồng phục phi công để chụp ảnh quảng cáo nhằm củng cố hình ảnh chuyên nghiệp của mình.

Lập trường đó có thể đã giúp ông trở thành ứng cử viên hữu ích cho các cuộc đàm phán bí mật với Washington khi cuộc xung đột tiếp diễn, mặc dù hãng thông tấn Fars của Iran khẳng định nước này không có liên lạc nào với Mỹ.

Từ quân đội đến chính trường

Sinh ra tại thị trấn Torqabeh (đông bắc Iran) vào năm 1961, cuộc đời thời trẻ của ông Qalibaf một phần được định hình bởi những bài giảng mà ông tham dự tại các nhà thờ Hồi giáo khi còn là thiếu niên, trong bối cảnh Cách mạng Hồi giáo năm 1979 đang diễn ra mạnh mẽ.

Khi Iraq tấn công Iran năm 1980, ông Qalibaf gia nhập Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), và thăng tiến lên cấp tướng trong vòng ba năm.

Theo đuổi binh nghiệp sau khi chiến tranh kết thúc, ông Qalibaf đảm nhiệm vai trò phi công quân sự, và cuối cùng trở thành người đứng đầu đơn vị không quân của Lực lượng Vệ binh.

Ông là Thị trưởng Tehran suốt 12 năm (từ 2005 đến 2017). Trong thời gian đó, ông nhiều lần tranh cử tổng thống nhưng không thành công.

Sau 12 năm làm thị trưởng, ông được bầu vào quốc hội và nhậm chức Chủ tịch Quốc hội Iran năm 2020, đưa ông trở thành một trong những quan chức cao nhất trong chính trường Iran.

