Nhà Trắng: Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran diễn biến ‘không ổn định’

TPO - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, tình hình hiện tại xung quanh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về việc giải quyết xung đột đang diễn biến "không ổn định".

Diễn biến các cuộc đàm phán

Theo ABC News, chính quyền Tổng thống Donald Trump chưa xác nhận việc có tổ chức các cuộc gặp trực tiếp giữa quan chức hai nước trong những ngày tới hay không. Nhà Trắng nhấn mạnh đây là các cuộc thảo luận ngoại giao nhạy cảm và sẽ không tiến hành "đàm phán qua truyền thông”.

"Đây là những cuộc thảo luận ngoại giao nhạy cảm, và Mỹ sẽ không đàm phán thông qua báo chí. Tình hình đang diễn biến phức tạp, và những suy đoán về các cuộc gặp không nên được coi là kết luận cho đến khi có thông báo chính thức", thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trong một tuyên bố gửi tới ABC News.

Vai trò trung gian

Pakistan được cho là đang đóng vai trò trung gian hòa giải. Một quan chức nước này tiết lộ có "một số đề xuất" đang được thảo luận, trong đó khả năng tổ chức cuộc gặp trực tiếp tại Islamabad đang được xem xét. Vị quan chức này cũng cho biết thêm, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập cũng tham gia hỗ trợ thúc đẩy đối thoại.

Theo nguồn tin, các cuộc đàm phán có khả năng diễn ra trong vòng 5 ngày tới, trùng với tuyên bố của ông Trump về việc tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Iran trong thời gian này. Tuy nhiên, quan chức này nhấn mạnh chưa có điều gì được đảm bảo chắc chắn.

Nghi vấn mục tiêu thực sự của cuộc đàm phán

Phát biểu với CNN, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Joel Rubin cho rằng động thái nối lại đàm phán có thể nhằm mục đích trấn an thị trường trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh.

Ông Rubin nhận định Washington có thể đang liên lạc với Tehran, nhưng cũng không loại trừ khả năng đây chỉ là tín hiệu nhằm 'làm dịu' tâm lý thị trường. Theo ông, việc giá xăng tăng và lưu lượng dầu qua eo biển Hormuz biến động đã tạo áp lực buộc chính quyền Mỹ phải có động thái kiềm chế tình hình.

"Tổng thống hiểu rằng giá xăng đang tăng và lưu lượng dầu qua eo biển Hormuz đang ngày càng gia tăng, và ông ấy cần phải làm điều gì đó để cố gắng làm chậm quá trình này", ông nói.

Triển vọng cho thoả thuận chấm dứt xung đột

Một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh với Iran "dường như không khả thi vào lúc này", một quan chức Israel cho biết hôm thứ Hai (23/3), trong khi quân đội Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công ở Iran và Li-băng.

"Phía Iran dường như không có ý định nhượng bộ - chúng ta vẫn chưa đạt đến giai đoạn đó", vị quan chức này cho biết, ám chỉ rằng các cuộc đàm phán được cho là chỉ là một chiến thuật 'hoãn binh' nhằm chuẩn bị tốt hơn cho các cuộc tấn công tiếp theo.

Quan chức này thừa nhận có một số quốc gia đang nỗ lực đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran, nhưng đến nay "chưa có đề xuất cụ thể nào" được đưa ra.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz khẳng định nước này chưa dừng chiến dịch quân sự. "Chúng tôi tiếp tục tấn công Iran với toàn bộ lực lượng", ông nói trong một cuộc đánh giá tình hình.

Trước đó, quân đội Israel cho biết vẫn còn "hàng nghìn mục tiêu" tại Iran và dự kiến chiến dịch có thể kéo dài thêm vài tuần.

Những tuyên bố cứng rắn từ phía Israel trái ngược với thông điệp từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người trước đó cho biết Washington đang hướng tới một giải pháp đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.