ADB hỗ trợ châu Á giảm thiểu tác động từ xung đột Trung Đông

TPO - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa công bố gói hỗ trợ tài chính nhằm giúp các quốc gia thành viên đang phát triển giảm thiểu tác động kinh tế và tài chính do xung đột ở Trung Đông.

Châu Á phụ thuộc nhiều vào năng lượng từ Trung Đông.

“ADB sẽ cung cấp hỗ trợ nhanh chóng, linh hoạt và có thể mở rộng để giúp các quốc gia quản lý áp lực trước mắt và tăng cường khả năng phục hồi dài hạn, đặc biệt là hỗ trợ ngân sách giải ngân nhanh, tài trợ thương mại và chuỗi cung ứng để đảm bảo nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, bao gồm cả dầu mỏ”, Chủ tịch ADB Masato Kanda cho biết.

ADB khẳng định họ có nguồn lực dồi dào để bảo vệ các hoạt động hỗ trợ hiện có và đã lên kế hoạch, đồng thời mở rộng hỗ trợ khẩn cấp phù hợp với nhu cầu của các quốc gia đang phát triển.

ADB cho biết đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến thị trường toàn cầu và những tác động tiềm tàng đối với nền kinh tế trên khắp khu vực châu Á và Thái Bình Dương, đặc biệt là biến động giá năng lượng, áp lực lạm phát và cán cân tài khoản vãng lai.

Phân tích mới nhất của ADB cho thấy sự gián đoạn trên các tuyến vận chuyển đã làm tăng chi phí và thời gian giao hàng, trong khi rủi ro về nguồn cung không chỉ giới hạn ở năng lượng mà còn mở rộng sang các nguyên liệu đầu vào công nghiệp quan trọng như hóa dầu và phân bón, gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với nông nghiệp và sản xuất lương thực.

Các nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch và kiều hối đang phải đối mặt với nhiều tác động tiêu cực bên cạnh những cú sốc ban đầu. Xung đột cũng làm gia tăng bất ổn và thắt chặt điều kiện tài chính trên toàn khu vực, gây áp lực lên tiền tệ và dòng vốn.

Để ứng phó, ADB sẵn sàng triển khai hỗ trợ tài chính và kỹ thuật kịp thời để giúp các quốc gia đang phát triển quản lý rủi ro, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và bảo vệ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

Có hai thành phần chính trong can thiệp của ADB: Hỗ trợ ngân sách giải ngân nhanh chóng để giúp các quốc gia đang phát triển đối mặt với áp lực tài chính gia tăng; hỗ trợ khu vực tư nhân để đảm bảo các mặt hàng nhập khẩu thiết yếu, bao gồm năng lượng và thực phẩm, tiếp tục được lưu thông.

Tác động kéo dài

Ngày 24/3, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia, để ứng phó với tác động từ xung đột Trung Đông.

Trong sắc lệnh, nhà lãnh đạo Philippines cho biết xung đột đã gây ra sự bất ổn trên thị trường năng lượng toàn cầu, gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng và tạo áp lực tăng giá đáng kể đối với dầu quốc tế, đe dọa an ninh năng lượng của đất nước Philippines.

Tình trạng khẩn cấp này sẽ có hiệu lực trong 1 năm.

Ngày 23/3, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan bày tỏ lo ngại cuộc chiến ở Iran có nguy cơ đẩy các nền kinh tế châu Á vào khủng hoảng.

“Hiện tại, việc đóng cửa eo biển Hormuz, theo một nghĩa nào đó, là một cuộc khủng hoảng của châu Á”, ông Balakrishnan nói với Reuters.

Cuộc chiến giữa Mỹ/Israel và Iran đã khiến eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới, bị đóng cửa, đẩy giá dầu tăng cao và làm dấy lên lo ngại về một đợt lạm phát mới.

Trong khi Mỹ đã trở thành nước xuất khẩu dầu ròng, các nền kinh tế châu Á phụ thuộc nhiều vào dầu thô từ Trung Đông.

Theo các chuyên gia, nếu cuộc chiến ở Iran kết thúc, thị trường dầu và khí đốt sẽ hạ nhiệt ngay lập tức, nhưng có thể mất nhiều tháng để giá quay về mức trước xung đột.

Theo Tổ chức Hàng hải quốc tế, hiện gần 2.000 tàu đang bị mắc kẹt trong vịnh Ba Tư.

Chiến tranh khiến nhiều cơ sở dầu khí đóng cửa, và việc khôi phục sản xuất có thể mất nhiều tuần. Các cuộc tấn công còn có thể khiến việc phục hồi sản lượng về mức cũ mất nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm.