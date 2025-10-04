Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Đề nghị công nhận liệt sỹ cho Chủ tịch xã tử nạn khi điều tiết giao thông giữa mưa lũ

Tuấn Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND xã Dray Bhăng đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất chủ trương để UBND xã hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền công nhận liệt sỹ cho ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã này hy sinh trong khi đang thi hành nhiệm vụ.

ong-toan-2.jpg
Ông Lê Phước Toàn tại hội nghị của UBND xã làm việc với thôn Mới ngày 28/9/2025.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng (tỉnh Đắk Lắk) tử vong, sáng 4/10, UBND xã này đã có báo cáo nhanh về vụ việc.

Theo báo cáo, từ18h đến 21h30’ ngày 3/10, trên địa bàn xã Dray Bhăng xảy ra trận mưa rất lớn làm ngập lụt cục bộ tại Km16+650 quốc lộ 27 (thuộc địa phận thôn 4), phía trước Trường THPT Y Jut. Trận mưa gây ngập cục bộ nhiều điểm, ùn tắc giao thông và gây nguy hiểm cho người đi đường.

Trước tình hình trên, ông Lê Phước Toàn (SN 1981, trú phường Buôn Ma Thuột), Chủ tịch xã Dray Bhăng cùng với nhiều cán bộ xã nhanh chóng ra phân luồng giao thông, cảnh báo nguy hiểm cho người đi đường tại vị trí lụt cục bộ thuộc Km16+650 quốc lộ 27.

toan.jpg
Ông Toàn (khoanh đỏ) cùng các cán bộ xã điều tiết giao thông, trước khi tai nạn ập đến.

Trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ, vào khoảng 21h25’ cùng ngày, ông Toàn đã bị xe ô tô BKS 47A- 461.73 do bà Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, trú xã Ea Ktur) điều khiển theo hướng xã Liên Sơn Lắk đi phường Buôn Ma Thuột tông trực diện, hất văng khoảng 5m so với vị trí đứng ban đầu.

Mặc dù, đã được mọi người đưa đi cấp cứu ngay tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nhưng do chấn thương quá nặng nên ông Toàn đã không qua khỏi vào lúc 22h09’ cùng ngày tại bệnh viện.

UBND xã Dray Bhăng đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất chủ trương để UBND xã hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền công nhận liệt sỹ cho ông Lê Phước Toàn hy sinh trong khi đang thi hành nhiệm vụ.

Liên quan đến vụ tai nạn trên, sáng 4/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, sau khi gây tai nạn, tài xế đã rời khỏi hiện trường, nhưng hiện đã đến trình diện tại cơ quan chức năng.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tuấn Nguyễn
