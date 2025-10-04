Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Thót tim cảnh ô tô 7 chỗ lao vun vút, tông chủ tịch xã tử vong

Tuấn Nguyễn
TPO - Camera an ninh ghi lại cho thấy, trong lúc thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông trên quốc lộ 27, chủ tịch xã Dray Bhăng (tỉnh Đắk Lắk) đã bị ô tô 7 chỗ lao tới, tông thẳng khiến nạn nhân bị hất văng, tử vong trên đường tới bệnh viện.

Sáng 4/10, Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ vụ việc ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng bị ô tô 7 chỗ tông tử vong khi đang điều tiết giao thông.

Trước đó, khoảng 21h25 ngày 3/10, quốc lộ 27 đoạn qua xã Dray Bhăng bị ngập sâu do mưa lớn. Lúc này, ông Lê Phước Toàn cùng một số cán bộ ra hiện trường để điều tiết giao thông.

tp-cap-cuu.jpg
Nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại BVĐK vùng Tây Nguyên nhưng đã tử vong trên đường đi. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Đoạn clip do camera an ninh ghi lại cho thấy, dù tổ công tác của ông Toàn đã dùng đèn pin ra tín hiệu chạy chậm lại, nhưng ô tô 7 chỗ vẫn lao nhanh rồi tông thẳng vào người ông Toàn. Cú tông khiến ông Toàn bị hất văng vào khu vực ngập nước, cách chỗ đứng làm nhiệm vụ khoảng 5m.

Nạn nhân được tức tốc đưa tới Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Toàn đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Tuấn Nguyễn
