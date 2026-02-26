TPHCM sắp có thêm 2 bảo vật quốc gia

TPO - Bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc và bộ tượng gốm men nhiều màu Tam quan Đại đế là 2 bảo vật quốc gia sắp được công nhận.

Chiều 26/2, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, ông Trương Kim Quân - Phó Trưởng Phòng Quản lý Di sản, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - đã thông tin về các bảo vật quốc gia sắp được công nhận.

Ông Trương Kim Quân - Phó Trưởng Phòng Quản lý Di sản, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - trả lời tại họp báo. Ảnh: Anh Nhàn.

Theo đó, trong tổng số 30 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia trên toàn quốc ở đợt này, TPHCM có một hiện vật và một nhóm hiện vật thuộc các bảo tàng ngoài công lập và sưu tập tư nhân được ghi danh.

Cụ thể, hiện vật thứ nhất là Bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc (niên đại khoảng 4.000- 3.800 năm cách ngày nay), hiện lưu giữ tại Bảo tàng Gốm thời dựng nước.

"Đây là cổ vật tiêu biểu, có giá trị đặc biệt về lịch sử và khảo cổ học, thể hiện mối quan hệ giao lưu, kết nối giữa cư dân văn hóa Hoa Lộc với các cộng đồng cư dân thời dựng nước", ông Quân đánh giá.

Một góc Bộ tượng Tam quan Đại đế. Ảnh: Trọng Thịnh.

Hiện vật thứ hai là bộ tượng gốm men nhiều màu Tam quan Đại đế (niên đại cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX), thuộc sưu tập tư nhân của ông Lê Thanh Nghĩa.

Bộ tượng thuộc loại hình tượng thờ, phản ánh đời sống tín ngưỡng dân gian Nam Bộ, mang giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, mỹ thuật và kỹ thuật chế tác, tiêu biểu cho đỉnh cao của nghề gốm thủ công truyền thống phục vụ nhu cầu thờ cúng trong cộng đồng.

Tính đến năm 2025, cả nước có 357 hiện vật, nhóm hiện vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia. Trong đó, TPHCM hiện có 25 bảo vật quốc gia đang được lưu giữ tại nhiều bảo tàng và sưu tập, gồm Bảo tàng Lịch sử TPHCM (12 bảo vật), Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (2 bảo vật), Bảo tàng TPHCM (2 bảo vật), Bảo tàng Bình Dương (3 bảo vật), Bảo tàng Bà Rịa - Vũng Tàu (3 bảo vật), Bảo tàng Gốm thời dựng nước (2 bảo vật) và sưu tập tư nhân Lê Thanh Nghĩa (1 bảo vật).

Theo ông Quân, việc công nhận các bảo vật quốc gia không chỉ nhằm tôn vinh giá trị đặc biệt của hiện vật, mà còn góp phần củng cố nền tảng văn hóa, bồi đắp bản sắc và tạo động lực tinh thần cho sự phát triển bền vững của TPHCM nói riêng và đất nước nói chung.

Bảo vật Bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc. Ảnh: Trọng Thịnh.

Các bảo vật thuộc bảo tàng ngoài công lập và sưu tập tư nhân được công nhận trong đợt này không chỉ là niềm tự hào của đơn vị, cá nhân sở hữu, mà còn thể hiện sự ghi nhận, đồng hành của Nhà nước và cộng đồng đối với những nỗ lực bền bỉ trong công tác gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Sự kiện cũng tiếp tục khẳng định hiệu quả của mô hình phối hợp giữa thiết chế văn hóa nhà nước với các tổ chức, cá nhân trong hoạt động bảo tồn di sản, góp phần đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.