Họa sĩ nhận bồi thường sau khi tố quán trà sữa ở Đắk Lắk

TPO - Tác giả tác phẩm “Nhong Nhong Nhong” nhận khoản bồi thường 10 triệu đồng sau khi tố một quán trà sữa có tiếng tại Đắk Lắk in trái phép tác phẩm bản quyền lên hơn 10.000 ly giấy để phục vụ kinh doanh.

Ngày 26/2, họa sĩ Trần Thành Đạt - chủ nhân tác phẩm Nhong Nhong Nhong - cho biết các bên liên quan đã có kết quả làm việc sau vụ việc quán trà sữa Thái Phúc Tea (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bị tố tự ý sử dụng tác phẩm bản quyền Nhong Nhong Nhong của anh trong hoạt động kinh doanh.

Vụ việc được báo Tiền Phong phản ánh qua bài viết: Quán trà sữa có tiếng ở Đắk Lắk bị tố in trái phép tác phẩm bản quyền lên hơn 10.000 ly giấy đăng ngày 25/2.

Theo họa sĩ Trần Thành Đạt, ngày 25/2, đại diện quán đã đến trụ sở Công ty TNHH Bán Lẻ Nhà sách Phương Nam - đơn vị đang nắm quyền khai thác độc quyền có thời hạn đối với tác phẩm để làm việc trên tinh thần thiện chí. Các bên thống nhất bồi thường 10 triệu đồng cho hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền khai thác độc quyền, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tác giả trong thời gian qua.

Tác phẩm Nhong Nhong Nhong của họa sĩ Trần Thành Đạt.

Họa sĩ Trần Thành Đạt cho biết anh đã nhận đủ khoản tiền trên vì mục đích ban đầu khi lên tiếng là nhằm lên án hành vi vi phạm bản quyền, chứ không phải đòi hỏi đền bù. Anh Đạt cùng đại diện phía Nhà sách Phương Nam, thống nhất chuyển toàn bộ số tiền vào Quỹ Trái tim cho em nhằm hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Nói về quyết định trên, anh Đạt cho hay mong muốn sự việc được khép lại một cách nhân văn, không ồn ào và đúng với tinh thần mà tác phẩm Nhong Nhong Nhong ra đời.

Chia sẻ về “đứa con tinh thần” của mình, họa sĩ Trần Thành Đạt cho hay đây là tác phẩm anh thực hiện khi tham gia Thử thách minh họa linh vật năm mới Vẽ con ngựa. Chương trình thuộc chiến dịch gây quỹ vì trẻ em - hoạt động thường niên được triển khai từ năm 2019.

Chính ý nghĩa nhân văn ấy đã thôi thúc anh Đạt sáng tạo nên Nhong Nhong Nhong. Tác phẩm được lấy cảm hứng từ hình ảnh chú ngựa gắn liền với ký ức tuổi thơ qua những trò chơi quen thuộc như ngựa bập bênh hay đu quay. Những chú ngựa được nhân hoá trong trạng thái vui chơi là cách anh tái hiện sự hồn nhiên, vô tư của tuổi nhỏ. Anh mong muốn khi nhìn vào tác phẩm, nhiều người cảm thấy vui vẻ, yêu đời.

Sau đó, tác phẩm Nhong Nhong Nhong được Nhà sách Phương Nam liên hệ mua quyền khai thác độc quyền có thời hạn. Tuy nhiên, ồn ào liên quan đến tác phẩm bắt đầu xuất hiện khi ngày 24/1, phía quán liên hệ xin phép sử dụng hình ảnh để in lên ly giấy. Lúc này, họa sĩ Trần Thành Đạt từ chối và thông tin rõ quyền khai thác hiện thuộc về Nhà sách Phương Nam.

Đến ngày 9/2, anh Đạt phát hiện tác phẩm vẫn xuất hiện trên ly giấy của quán nên đã liên hệ yêu cầu ngừng sử dụng. Ngày 18/2, họa sĩ tiếp tục ghi nhận việc quán vẫn dùng ly in hình tác phẩm dù trước đó đã xin lỗi và hứa xử lý.

Tối 22/2, họa sĩ trực tiếp đến cửa hàng để xác minh, ghi nhận hình ảnh vẫn được sử dụng trong hoạt động kinh doanh và sau đó đăng tải sự việc lên trang cá nhân, thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Sau khi bị phản ánh, quán đã hủy ly in trái phép tác phẩm Nhong Nhong Nhong.

Trên trang Facebook chính thức, Nhà sách Phương Nam xác nhận artwork Nhong Nhong Nhong là sản phẩm trí tuệ của họa sĩ Trần Thành Đạt và đơn vị này là bên duy nhất sở hữu quyền khai thác độc quyền có thời hạn, mọi hành vi sao chép, sử dụng khi chưa được sự đồng ý đều là trái quy định pháp luật.

Sau phản ánh, phía quán đăng tải thông báo nhận lỗi, thừa nhận đã in hơn 10.000 ly giấy có hình tác phẩm khi chưa được phép và chưa khắc phục triệt để việc ngừng sử dụng sau khi được cảnh báo. Quán xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc lên tiếng, đồng thời cam kết chịu trách nhiệm và làm việc trực tiếp với các bên liên quan.

Theo tác giả, anh mong sự việc khép lại bằng thông điệp tích cực, góp phần nâng cao ý thức tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động kinh doanh. Quyết định của anh cũng nhận được nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng mạng.