Hoa hậu Xuân Hạnh song ca cùng nghệ sĩ violin Hàn Quốc

TPO - Nghệ sĩ violin Hàn Quốc JMI KO cùng Hoa hậu Xuân Hạnh mang "Hello Việt Nam" lên sân khấu showcase.

Xuân Hạnh mắc lỗi khi diễn cùng Jmi Ko

Chiều 14/4 tại showcase Bella Queen tại TPHCM, Hoa hậu Xuân Hạnh thể hiện ca khúc Hello Việt Namkết hợp cùng màn kéo đàn của nghệ sĩ violin Jmi Ko. Ngay phần mở màn, Xuân Hạnh mắc lỗi khi hát lệch beat nhưng đã nhanh chóng xử lý tình huống.

Hoàn thành phần trình diễn, Xuân Hạnh chia sẻ: “Xuất hiện trong dịp quan trọng của nghệ sĩ Jmi Ko, tôi có chút lo lắng và xảy ra sơ suất, mong mọi người bỏ qua”.

Dự showcase giới thiệu MV Bella Queen có sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng như Hoa hậu Ngọc Châu, Tata, Mook, siêu mẫu Đức Hải, vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ, Cường Seven…

Đây là showcase cá nhân đầu tiên của JMI KO tại Việt Nam - nơi cô xem như quê hương thứ hai suốt 13 năm qua.

Chương trình mở đầu với loạt tiết mục mang màu sắc giao thoa văn hóa Việt - Hàn như Arirang, Hello Vietnam, Cảm ơn mẹ do chính JMI KO biểu diễn.

Bản tuyên ngôn nữ quyền mềm mại qua giai điệu violin

MV Bella Queen của Jmi Ko phát hành lúc 20h ngày 17/4. Ca khúc từng gây sốt khi lần đầu được trình diễn tại sân khấu chung kết Miss Cosmo Vietnam 2024, với phần biểu diễn violin kết hợp catwalk cùng các thí sinh hoa hậu. Sau hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ từ sân khấu này, Jmi Ko quyết định thực hiện phiên bản MV hoàn chỉnh như lời tri ân khán giả.

Nữ nghệ sĩ cho biết bản phối mới do nhà sản xuất Mew Amazing thực hiện, còn phần violin do cô kết hợp cùng nhà soạn nhạc Jung Yeon. MV được đầu tư kỹ lưỡng, quay tại nhiều không gian giàu tính biểu tượng để kể câu chuyện về hành trình chuyển hóa, tự do và giá trị nội tại của người phụ nữ.

Các hoa hậu tham gia MV đều thể hiện sự trân trọng khi làm việc cùng Jmi Ko. Ngọc Châu nhận định Bella Queen là "bản nhạc kinh điển được làm mới đầy cảm hứng". Trong khi đó, Xuân Hạnh gọi đây là "kỷ niệm khó quên", còn Mook bày tỏ "vỡ òa cảm xúc" khi trở thành một phần trong dự án. Hoa hậu Miss Cosmo 2024 Ketut nhấn mạnh ca khúc mang giá trị biểu tượng, gắn liền với khoảnh khắc đăng quang của cô.

Ngoài Bella Queen, Jmi Ko còn tiết lộ loạt kế hoạch âm nhạc mới trong năm 2025 - bao gồm hợp tác với các DJ theo phong cách trance và hip-hop, hướng đến thử nghiệm các thể loại mới cùng đàn violin. Song song đó, cô mong muốn tái hợp tác cùng các trường học và tổ chức hòa nhạc thiện nguyện để lan tỏa năng lượng tích cực từ âm nhạc đến cộng đồng.

“Bella Queen không chỉ là ca khúc để nghe, mà là một thông điệp: Hãy yêu chính mình, tin vào giá trị cá nhân và luôn sẵn sàng tỏa sáng”, Jmi Kochia sẻ.