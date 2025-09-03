Sự giàu có của Jennie (BlackPink)

TPO - Tin tức Jennie chuyển trụ sở công ty đến tòa nhà có tầm nhìn ra sông Hàn làm dấy lên cuộc thảo luận về độ giàu có của người đẹp BlackPink.

Ngày 3/9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin ODD ATELIER, công ty quản lý của Jennie, dự kiến chuyển trụ sở chính đến tòa nhà mới xây dựng ở phường Hannam, quận Yongsan, Hàn Quốc, vào tháng 11. Quyết định này được đưa ra khi hợp đồng thuê văn phòng hiện tại ở phường Itaewon (Seoul) hết hạn vào tháng 10.

Tòa nhà mới có diện tích gần 1.000 m2 với 5 tầng, bao gồm tầng hầm và 4 tầng nổi. Công trình được thiết kế bởi Hong Tae Seon, kiến trúc sư duy nhất làm việc ở Hàn Quốc được cấp phép hành nghề tại Mỹ, là thành viên danh dự của Viện kiến trúc Mỹ (AIA). Công trình sử dụng vật liệu cao cấp và ngoại thất lấy cảm hứng từ phòng trưng bày, từ tầng thượng có thể nhìn toàn cảnh ra sông Hàn.

Jennie mạnh tay thuê cả tòa nhà ở vị trí đắc địa để làm trụ sở công ty riêng.

Ngoài vị trí đắc địa, tòa nhà còn gây chú ý với mức giá cao ngất ngưởng. Theo báo cáo thị trường, tiền đặt cọc thuê dao động từ 1,5-2,5 tỷ won (1,07-1,79 triệu USD). Số tiền thuê hàng tháng từ 60-80 triệu won (43.000-57.300 USD). Giá trị thị trường ước tính của bất động sản này rơi vào khoảng 45 tỷ won (32,2 triệu USD).

Quyết định thuê toàn bộ cơ sở trên làm dấy lên cuộc thảo luận về độ giàu có của Jennie với tư cách nghệ sĩ solo.

Cư dân mạng bình luận: “Thật điên rồ. Nghệ sĩ chỉ có mình Jennie thôi mà lại thuê cả tòa nhà to đúng như thế. Quá đỉnh”, “Hiện tại, Jennie là gương mặt đại diện chính cho tất cả dòng túi xách, đồng hồ và bộ sưu tập thời trang của Chanel. Cô ấy chắc hẳn kiếm được rất nhiều tiền”, “Jennie thật tuyệt vời”, “Cô ấy càng giàu có hơn khi chuyển sang hoạt động solo”…

Có ý kiến chỉ ra Jennie hay BlackPink nói chung có đủ khả năng thanh khoản cho những khoản chi lớn, thay vì sử dụng các chiến lược đầu tư bất động sản truyền thống của giới nghệ sĩ.

“Nếu nhìn vào giới diễn viên, hầu như đều đầu tư bất động sản. Họ thường vay tiền để mua nhà, rồi tạo lợi nhuận từ đó để trả nợ ngân hàng. Nhưng BlackPink hay BTS nhiều tiền đến mức không phải mua bán bất động sản như thế. Đó là bằng chứng cho thấy họ giàu đến mức nào”, trích ý kiến khán giả.

Theo Celebrity Net Worth, đến tháng 4/2025, tài sản ròng của Jennie (tài sản cá nhân) ước tính khoảng 30 triệu USD. IconPolls còn đưa ra con số cao hơn, trong khoảng 30-40 triệu USD.

Rosé kiếm tiền khủng từ YouTube. Ảnh: IG.

Trước Jennie, Rosé cũng gây sốt vì được Forbes Korea xác nhận giữ vị trí số một trên Bảng xếp hạng YouTuber nổi tiếng năm 2025.

Kênh của cô có hơn 18,1 triệu người đăng ký, hơn 3,6 tỷ lượt xem tích lũy chỉ với 86 video được tải lên. Căn cứ vào đó, ước tính doanh thu hàng năm của cô là 11,1 tỷ won (7,98 triệu USD).

Bên cạnh đó, kênh YouTube của BlackPink có 96,8 triệu người đăng ký và tổng cộng 38,8 tỷ lượt xem, phá vỡ kỷ lục toàn cầu. Số tiền mà 4 cô gái nhà YG bỏ túi từ YouTube lên tới 8,12 tỷ won (6 triệu USD).