Miễn phí tham quan di tích Huế

Ngọc Văn
TPO - Người dân cả nước được miễn phí tham quan các điểm di tích Huế ngày 26/3, nhân kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng Huế.

Ngày 21/3, thông tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết đơn vị sẽ mở cửa miễn phí tham quan toàn bộ các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế trong ngày 26/3, nhân kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng Huế (26/3/1975-26/3/2026).

Theo đó, tất cả công dân Việt Nam khi đến tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế trong khung giờ từ 7 đến 17h cùng ngày sẽ không phải mua vé vào cửa, nhằm tạo điều kiện để người dân và du khách trong nước tiếp cận, tìm hiểu giá trị di sản văn hóa Huế.

Du khách trong nước tham quan miễn phí Đại Nội Huế vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Hiện nay, hệ thống di tích do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý gồm 11 điểm mở bán vé, tiêu biểu như Đại Nội Huế, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, cung An Định, đàn Nam Giao, điện Hòn Chén cùng hệ thống lăng các vua triều Nguyễn như lăng Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định...

Việc miễn phí tham quan không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm một dấu mốc lịch sử quan trọng của địa phương, mà còn góp phần lan tỏa giá trị di sản, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ văn hóa trong cộng đồng.

Theo quy định hiện hành của TP. Huế, ngoài ngày 26/3, công dân Việt Nam còn được miễn phí tham quan di tích vào một số dịp lễ lớn khác như Tết Nguyên đán (mùng 1 Tết), ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8), Quốc khánh (2/9) và ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).

