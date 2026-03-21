Đề xuất xếp hạng 18 di tích ở Huế

TPO - TP. Huế xem xét 29 hồ sơ di tích, trong đó 18 hồ sơ đề nghị xếp hạng mới và 11 hồ sơ điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ. Các di tích đề nghị xếp hạng khá đa dạng, từ đình làng, chùa, miếu đến nhà tưởng niệm, địa điểm lịch sử và di tích lưu niệm danh nhân…

Ngày 21/3, thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế cho biết Hội đồng xét duyệt hồ sơ di tích thành phố vừa xem xét 29 hồ sơ khoa học liên quan đến việc xếp hạng và điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích trên địa bàn.

Trong số này, có 18 hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp thành phố và 11 hồ sơ đề nghị điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ đối với các di tích đã được xếp hạng.

Di tích lịch sử Châu Hương Viên, phường Vỹ Dạ, TP. Huế.

Cụ thể, Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế lập 5 hồ sơ đề nghị xếp hạng, gồm các công trình như nhà thờ họ, đình làng tại khu vực Vinh Lộc và Mỹ Thượng. Trong khi đó, Bảo tàng Lịch sử TP. Huế xây dựng 24 hồ sơ, gồm 13 hồ sơ đề nghị xếp hạng mới và 11 hồ sơ điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ.

Các di tích đề nghị xếp hạng khá đa dạng, từ đình làng, chùa, miếu đến nhà tưởng niệm, địa điểm lịch sử và di tích lưu niệm danh nhân. Nhiều địa điểm gắn với các sự kiện cách mạng, đời sống văn hóa cộng đồng và không gian sinh hoạt truyền thống của người dân địa phương.

Đối với 11 di tích đề nghị điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ, có 5 di tích cấp quốc gia và 6 di tích cấp thành phố. Việc điều chỉnh nhằm cập nhật ranh giới bảo vệ phù hợp thực tế quản lý, sử dụng đất, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về di sản văn hóa.

Theo đánh giá của Hội đồng, các hồ sơ được chuẩn bị công phu, có cơ sở khoa học, làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc của di tích, đồng thời đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị sau khi được xếp hạng.

Kết quả xem xét, Hội đồng thống nhất thông qua toàn bộ 18 hồ sơ đề nghị xếp hạng và 11 hồ sơ điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ. Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế sẽ hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định theo quy định.