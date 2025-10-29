Victoria Beckham ẩn ý chê con dâu

TPO - Victoria Beckham tuyên bố chỉ có người phụ nữ thực sự khốn nạn mới không hòa hợp được với cô. Điều này khiến nhiều người liên tưởng đến mối bất hòa giữa nhà thiết kế thời trang và con dâu Nicola Peltz.

Ngày 29/10, truyền thông Anh xôn xao trước đoạn phỏng vấn mới của Victoria Beckham, được cho là nói về người con dâu xa cách, Nicola Peltz.

Theo Mirror, trong cuộc trò chuyện trên chương trình radio của Andy Cohen phát sóng trên Sirius XM, Victoria tuyên bố khó xảy ra tình huống cô không hòa hợp được với một phụ nữ nào đó.

Lời khẳng định đó được đưa ra khi Andy Cohen hỏi cô có hòa hợp với WAGs (vợ và bạn gái của các cầu thủ) khác vào giai đoạn chồng cô, David Beckham, còn thi đấu bóng đá không.

Victoria Beckham khẳng định bản thân dễ hòa hợp với phụ nữ, trừ những người tệ hại.

Nhà thiết kế thời trang sinh năm 1974 thừa nhận có. Điều đáng chú ý là lời giải thích sau đó: “Tôi là kiểu phụ nữ thân thiện với phụ nữ khác. Ý tôi là nếu bạn là phụ nữ, bạn phải thật sự tệ hại lắm thì tôi mới không thể hòa hợp được với bạn. Bởi vì tôi yêu phụ nữ, bạn biết đấy. Đó cũng là một phần lý do vì sao tôi làm công việc trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp. Tôi muốn trao quyền và truyền cảm hứng cho phụ nữ. Tôi muốn chia sẻ những bí quyết và kinh nghiệm của mình với họ".

Dù không trực tiếp đề cập đến, chia sẻ của Victoria khiến nhiều người liên tưởng đến mối bất hòa giữa cô và con dâu trưởng, âm ỉ từ năm 2022 đến nay. Brooklyn Beckham và Nicola Peltz bỏ qua tất cả dịp trọng đại của gia đình Beckham trong năm nay, bắt đầu từ sinh nhật của David Beckham vào tháng 5. Chưa rõ nguyên nhân thực sự của sự xa cách này là gì, nhưng nó có vẻ liên quan đến mối quan hệ giữa Nicola và nhà chồng. Đầu bếp sinh năm 1999 hơn một lần tuyên bố vợ là ưu tiên số một và luôn chọn đứng về phía cô.

Trong khi đó, dù bị con trai lạnh nhạt, David và Victoria thỉnh thoảng vẫn nhắc đến tên con trai trong những ngày kỷ niệm hoặc sự kiện quan trọng, gần đây nhất là buổi ra mắt phim tài liệu của Victoria vào đầu tháng 10. Tuy nhiên, đôi vợ chồng nổi tiếng chưa từng đề cập đến Nicola, dù là gắn thẻ trên mạng xã hội hay trong các cuộc phỏng vấn.

Cư dân mạng tin rằng cựu thành viên Spice Girls có ý chỉ trích con dâu khi đưa ra câu trả lời như trên trong chương trình của Andy Cohen. Điều này gây ra cuộc tranh luận mới trên mạng xã hội.

Một bộ phận khán giả tỏ ra đồng cảm với Victoria: “Con dâu đó như Meghan Markle khác. Gia đình vốn thân thiết nhưng lại thay đổi khi cô ta xuất hiện. Đây là điều khó khăn đối với người mẹ”, “Nicole là cô gái không có chút phép tắc nào. Cô ta đối xử với cha mẹ chồng thiếu tôn trọng”, “Tôi nghĩ cô ấy có ám chỉ cả con dâu mình. Hai người đó rõ ràng không hợp nhau”…

Khán giả tin Victoria Beckham ẩn ý chỉ trích Nicola Peltz.

Tuy nhiên, Victoria cũng bị không ít người chĩa mũi nhọn vào. Họ không tin bà mẹ 4 con có thể hòa hợp với hầu hết phụ nữ, đồng thời lên án cô giả tạo, ngạo mạn và nhàm chán. Vài bình luận mỉa mai bằng cách nêu tên những người yêu cũ của David, bao gồm Rebecca Loos - cựu trợ lý cá nhân ngoại tình với David hơn 20 năm trước.

Bên cạnh đó, có người khuyên Victoria Beckham nên im lặng nếu muốn gia đình có cơ hội hòa giải.