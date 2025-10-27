Động thái xoa dịu ông Trump

TPO - Tạp chí Time đã thay bìa của ấn phẩm tháng 11 sau khi bị Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích vì chọn bức ảnh “tệ nhất mọi thời đại” của ông.

Ngày 23/10, tạp chí Time công bố trang bìa mới của ấn phẩm phát hành ngày 10/11, gắn liền với cuộc phỏng vấn Tổng thống Donald Trump về vai trò trung gian hòa giải trong thỏa thuận ngừng bắn giữa Gaza và Israel.

Trong ảnh, ông Trump ngồi chống tay dưới cằm tại Hayes - bàn làm việc của Tổng thống Mỹ trong Phòng Bầu dục của Nhà Trắng - với dòng phụ đề “Trump’s World” (Thế giới của Trump).

Dù Time chưa đưa ra bình luận nào về việc thay bìa, động thái này được xem là sự nhượng bộ của tờ tạp chí hàng đầu nước Mỹ trước cơn thịnh nộ của ông chủ Nhà Trắng.

Bìa tạp chí Time về ông Trump được thay sau khi Tổng thống Mỹ có phản ứng gay gắt.

Trang bìa ban đầu được công bố ngày 14/10, sử dụng bức ảnh thể hiện ông Trump ngước nhìn lên, kèm dòng chú thích His Triumph (Chiến thắng của ông).

Không lâu sau đó, người đứng đầu nước Mỹ có phản ứng gay gắt về bức ảnh này. Ông viết trên trang mạng xã hội Truth Social lúc 1h36 sáng 15/10 (giờ miền Đông Hoa Kỳ): "Tạp chí Time viết một bài báo khá hay về tôi, nhưng bức ảnh họ chọn có thể là tệ nhất mọi thời đại. Họ làm tóc tôi ‘biến mất’, rồi có thứ gì đó lơ lửng trên đầu tôi, như chiếc vương miện nhưng cực kỳ nhỏ. Thật kỳ quặc. Tôi vốn chưa bao giờ thức chụp ảnh từ góc dưới. Đây là bức ảnh cực kỳ tệ hại và đáng bị chỉ trích”.

Chưa rõ hành động của Time đủ để xoa dịu ông Trump chưa, nhưng tạp chí này lại đối mặt với tranh cãi mới.

Ngày 26/10, The Daily Beast đưa tin bức ảnh mới thay của ông Trump do nhiếp ảnh gia Stephen Voss, đến từ Washington, D.C., Mỹ, chụp. Nó được cho là lấy cảm hứng từ bức ảnh năm 1963 của Arnold Newman chụp Alfried Krupp, nhà công nghiệp Đức và tội phạm chiến tranh Quốc xã, từng đăng trên Newsweek.

Tờ báo này còn chỉ ra Voss từng nhấn “Thích” các bình luận trên Instagram hỏi về mối liên hệ này, nhưng sau đó xóa đi.

Time phủ nhận nghi vấn trên. Người phát ngôn tuyên bố: "Không có bất kỳ mối liên hệ nào và những tuyên bố cho rằng có là hoàn toàn sai sự thật. Tài liệu tham khảo cho buổi chụp ảnh này là những bức chân dung tổng thống trước đây trong Phòng Bầu dục, bao gồm cả bìa Time cũ. Việc gán ghép dựa theo suy đoán trên mạng xã hội là thiếu trách nhiệm và góp phần lan truyền thông tin sai lệch".

Ông Trump có mối quan hệ lâu dài với tờ tin tức này, vừa là đối tượng, vừa là độc giả. Theo tạp chí, tính đến tháng 12/2024, Trump xuất hiện hơn 40 lần trên bìa Time, chỉ xếp sau hai Tổng thống Ronald Reagan và Richard Nixon. Time cũng chọn ông là Nhân vật của Năm (Person of the Year) vào năm 2016 và 2024.

Tỷ phú Marc Benioff, chủ sở hữu tạp chí Time, còn thẳng thắn thừa nhận trên tờ The New York Times rằng ông người hâm mộ cuồng nhiệt của Trump.

Dẫu vậy, mối quan hệ này không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Ông Trump từng treo những trang bìa Time giả tại ít nhất năm câu lạc bộ golf của ông, với dòng tiêu đề: “Trump đang chiến thắng trên mọi mặt trận… kể cả truyền hình!". Theo The Washington Post, tạp chí Time sau đó yêu cầu Trump gỡ bỏ chúng. Kể từ đó, một số bìa thật được trưng bày trong khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Florida, Mỹ.