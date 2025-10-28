Tình thế tuyệt vọng của Hoàng tử Andrew

TPO - Theo chuyên gia hoàng gia, Hoàng tử Andrew và Sarah Ferguson - từng được gọi là “cặp đôi ly hôn hạnh phúc nhất thế giới” - lộ rõ bộ mặt thật sau khi có tin họ yêu cầu hai căn nhà riêng biệt để đổi lấy việc rời khỏi dinh thự xa hoa Royal Lodge.

Lật tẩy cặp đôi ly hôn hạnh phúc nhất thế giới

Sau cuộc thoát ly của Hoàng tử Harry và Meghan Markle, Hoàng gia Anh một lần nữa rơi vào giai đoạn khủng hoảng mới. Nhân vật chính lần này là Hoàng tử Andrew và vợ cũ, Sarah Ferguson.

Hai người ly hôn vào tháng 5/1996 sau sau mười năm hôn nhân sóng gió, nhưng vẫn sống chung từ năm 2008 trong căn biệt thự được xếp hạng bảo tồn cấp II với 30 phòng - Royal Lodge.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Daily Mail vào năm 2014, cựu Nữ công tước xứ York tuyên bố: "Chúng tôi là cặp đôi ly hôn hạnh phúc nhất thế giới. Chúng tôi chỉ ly hôn trên giấy tờ, chứ không phải rời xa nhau".

Cặp đôi ly hôn hạnh phúc nhất thế giới sắp tan rã. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, mối quan hệ kỳ lạ đó dường như không còn kéo dài được lâu. Giữa lúc dư luận một lần nữa soi xét mối liên hệ của họ với tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein, Vua Charles gây sức ép để em trai và em dâu cũ rời khỏi Royal Lodge. Mặc dù hợp đồng thuê còn hạn đến năm 2078, đôi vợ chồng ly hôn được cho là không còn cách nào khác phải chuyển đi vì danh tiếng chạm đáy.

Ngày 27/10, Daily Mail đưa tin có nguồn tin tiết lộ Andrew và Sarah sẵn sàng tách riêng với điều kiện Crown Estate (Tài sản Hoàng gia) phải cấp cho họ hai căn nhà.

Andrew được cho là muốn Frogmore Cottage, nơi ở cũ của Harry và Meghan, trong khi Fergie đang nhắm tới Adelaide Cottage, nhà của Hoàng tử William và Công nương Kate (nhưng sắp chuyển đi).

Theo Daily Mail, nếu thông tin trên là chính xác, đó sẽ là kết thúc cay đắng cho Andrew và Sarah.

Nhà bình luận hoàng gia người Anh Richard Fitzwilliams mỉa mai: "Đây là cặp đôi mà Sarah Ferguson từng khoe khoang là ‘hạnh phúc nhất thế giới sau ly hôn’. Giờ có vẻ họ lại muốn chia tay thực sự. Rõ ràng, điều khiến họ tái hợp sau ly hôn cùng hàng loạt bê bối và nợ nần là vì cả hai đều tham lam và ảo tưởng về đặc quyền của mình. Hiện tại, khi lớp vỏ ấy bị bóc trần, họ muốn sống riêng trong hai căn nhà. Ai cũng thấy rằng việc họ sống chung trước đây chỉ là để tận dụng tối đa lợi ích từ vị thế công chúng của Andrew mà thôi".

Ông Fitzwilliams nhận định Andrew và Sarah khó đạt được nguyện vọng vì đời tư tai tiếng của họ khiến công chúng phẫn nộ, giới chính trị gia bất bình và người thân xa lánh. Theo chuyên gia, William và Kate chắc chắn không muốn làm hàng xóm với họ, Vua Charles cũng không đồng ý để họ tiếp tục hưởng lợi từ tài sản hoàng gia sau khi "bôi tro trát trấu" vào mặt gia tộc Windsor.

Ông Fitzwilliams nói thêm ý tưởng đổi hai căn biệt thự để lấy Royal Lodge là vô lý và không có lý do gì để Sarah được cấp một căn nhà riêng của Crown Estate.

"Sarah Ferguson đã không còn là thành viên làm việc của Hoàng gia từ năm 1992 (từ khi bắt đầu ly thân Andrew). Bà ta và Andrew đều mất liên hệ với thực tế. Áp lực họ đang chịu hẳn rất lớn, đến mức chẳng còn biết mình đang làm gì nữa. Nếu Crown Estate và tiền thuế của người dân bị dính vào, chuyện đó sẽ gây tranh cãi nghiêm trọng", chuyên gia nhấn mạnh.

Andrew và Sarah được cho là đồng ý rời khỏi Royal Lodge với điều kiện phân cho mỗi người một biệt thự riêng. Ảnh: Daily Mail.

Trong khi Hoàng tử Andrew nổi tiếng với cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và tham gia các cuộc truy hoan của Epstein, Sarah cũng có mối liên hệ về tài chính với tỷ phú ấu dâm. Vào tháng 9, Mail on Sunday tiết lộ Sarah từng gọi Epstein là “người bạn tối thượng” và nhận chu cấp tài chính từ tên tội phạm này suốt 15 năm.

Cựu thư ký báo chí của cố Nữ hoàng Elizabeth II, Dickie Arbiter, cũng phản đối yêu cầu này: "Nhà vua không có trách nhiệm phải cung cấp chỗ ở cho bà Ferguson".

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin khác, Vua Charles xem việc giữ Sarah trong vòng kiểm soát là điều khôn ngoan, tránh trường hợp có thêm cuốn hồi ký nào khác tiết lộ những bí mật hoàng gia.

Trên thực tế, Vua Charles đối xử tử tế với em dâu cũ trong những năm gần đây, khi bà phải vật lộn với cuộc sống cá nhân do mắc cả bệnh ung thư vú và ung thư da.

Tình thế tuyệt vọng của Sarah

Theo Daily Mail, nguồn tin hiểu biết về tình hình của Sarah cho biết bà hoàn toàn tuyệt vọng và đang bên bờ vực thẳm.

"Bà ấy cảm thấy hối lỗi và xấu hổ, nhưng đồng thời cũng lo sợ rằng vụ bê bối này phá hủy hoạt động kinh doanh của mình, bao gồm loạt tiểu thuyết hư cấu sắp được phát hành. Giờ đây, mọi người không còn muốn dính dáng đến bà ấy nữa. Thực tế là bà ấy chẳng còn nơi nào để đi, cũng chẳng còn ai để nương tựa nếu Andrew mất quyền ở Royal Lodge. Tương lai của bà ấy đang treo lơ lửng", một người bạn nói.

Nguồn tin khác bổ sung: "Nhà vua là người nhân hậu, nhưng sự kiên nhẫn của ông bị đẩy đến giới hạn. Tuy nhiên, điều cuối cùng mà ông muốn là lại có thêm cuốn Spare nữa (ám chỉ cuốn hồi ký gây tranh cãi của Harry vào năm 2023)”.

Theo bạn bè, Sarah không còn nơi nào để đi nếu bị đuổi khỏi Royal Lodge. Bà vốn không còn là thành viên hoàng gia. Ảnh: Getty Images.

Cung điện Buckingham từ chối bình luận về vụ ồn ào của Hoàng tử Andrew và Sarah Ferguson. Hiện chưa rõ dinh thự Royal Lodge được sử dụng như thế nào sau khi Andrew và Sarah chuyển đi.

Chính phủ Anh cũng không công khai thảo luận về tình hình của Andrew vì hoàng gia yêu cầu họ tập trung vào “các vấn đề quan trọng”.

Andrew và Sarah quen biết nhau từ nhỏ vì Sarah là bạn thân của Công nương Diana, nhưng phải đến năm 1985 mới gặp gỡ thường xuyên.

Hai người đính hôn vào tháng 2/1986 và kết hôn vào 5 tháng sau đó. Ngày 23/7/1986, lễ cưới hoàng gia diễn ra tại Tu viện Westminster, London, Anh. Sarah trở thành Nữ công tước xứ York.

Họ có 2 con gái là Công chúa Beatrice (1988) và Công chúa Eugenie (1990).

Thời gian hạnh phúc không kéo dài vì Andrew thường xuyên vắng nhà do phục vụ trong Hải quân Hoàng gia.

Đầu thập niên 1990, truyền thông Anh bắt đầu đồn đoán về mối quan hệ rạn nứt giữa hai người. Sarah thường bị chỉ trích vì phong cách sống phóng túng và chi tiêu hoang phí.

Tháng 3/1992, Cung điện Buckingham công bố vợ chồng xứ York ly thân. Dẫu vậy, hai người vẫn giữ quan hệ thân thiện và cùng chăm sóc hai con gái.

Tháng 8/1992, tờ Daily Mirror tung ảnh Sarah Ferguson được người tình John Bryan (cố vấn tài chính) hôn chân trên bãi biển ở Pháp. Scandal khiến hoàng gia bẽ mặt. Nữ hoàng Elizabeth II cắt đứt quan hệ hoàng gia chính thức với Sarah, buộc bà rời khỏi các nghĩa vụ công.

Andrew và Sarah ly hôn vào tháng 5/1996. Sarah vẫn được giữ tước hiệu Nữ công tước xứ York, nhưng không còn được sử dụng kính ngũ vương thất Her Royal Highness (HRH).

Năm 2008, Sarah chuyển về sống chung với chồng cũ trong dinh thự Royal Lodge ở Windsor. Andrew thuê bất động sản này từ Crown Estate, trả 1 triệu bảng Anh (1,33 triệu USD, theo mệnh giá hiện hành) để mua hợp đồng thuê nhà và thêm 7,5 triệu bảng Anh (9,98 triệu USD) tiền cải tạo.

Hai người chủ động từ bỏ tước hiệu Công tước và Nữ công tước xứ York vào tháng 10 sau khi bê bối với tỷ phú ấu dâm bị khơi lại.