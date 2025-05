Chỉ đạo mới nhất về ngai vua triều Nguyễn bị đập gãy

TPO - Ngày 24/5 tại điện Thái Hòa, đối tượng Hồ Văn Phương Tâm có biểu hiện không bình thường, lẻn vào khu vực trưng bày bảo vật quốc gia - ngai vua triều Nguyễn, la hét và sau đó làm gãy phần tựa phía trước tay bên trái. Liên quan đến vụ việc này, Cục Di sản Văn hóa có công văn chỉ đạo gửi Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Theo Công văn số 566/DSVH-DT ngày 24/5/2025, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cần khẩn trương tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng, bảo đảm an ninh, an toàn, kịp thời bảo vệ bảo vật quốc gia và Di tích Cố đô Huế và báo cáo về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) trước ngày 26/5.

Cục Di sản Văn hóa cũng yêu cầu trung tâm đánh giá tình trạng kỹ thuật của bảo vật quốc gia, kịp thời đề xuất giải pháp xử lý, bảo quản theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Ngoài ra, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế được yêu cầu tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia theo hướng dẫn tại công văn số 1669/DSVH-QLBT&DSTL ngày 22/4/2024 của Bộ VHTTDL.

Theo báo cáo ban đầu của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h55 ngày 24/5 tại điện Thái Hòa. Qua trích xuất camera và điều tra bước đầu của lực lượng chức năng tại thời điểm xảy ra vụ việc, đối tượng Hồ Văn Phương Tâm có biểu hiện không bình thường, đã được nhân viên bảo vệ đã mời ra hậu điện. Tuy nhiên, đối tượng sau đó quay lại, lẻn vào khu vực trưng bày ngai vua triều Nguyễn, la hét và sau đó làm gãy phần tựa phía trước tay bên trái.

Để tránh việc đối tượng manh động, đập phá các hiện vật trưng bày khác, nhân viên bảo vệ đã tiếp cận từ xa, nhắc nhở đối tượng đi ra bên ngoài, đồng thời điện thoại yêu cầu tăng cường lực lượng hỗ trợ. Đến 12h10 đã khống chế đối tượng, báo cho công an phường Đông Ba.

Hiện tại, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã chỉ đạo Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế đưa ngai vua triều Nguyễn về lưu giữ, bảo quản tại kho cổ vật đồng thời đưa ngai phục chế đến trưng bày tại điện Thái Hoà phục vụ du khách.

"Đây là sự cố hết sức hi hữu, mặc dù thời gian qua Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã có nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trong khu di sản như tăng cường lắp đặt camera giám sát, xây dựng quy chế phân công trực bảo vệ, có bộ phận cơ động thường xuyên kiểm tra các địa bàn di tích...", đại diện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nêu.

Để phòng tránh sự việc tương tự, trong thời gian tới Trung tâm sẽ xây dựng phương án đảm bảo chặt chẽ an ninh an toàn trong khu di sản nói chung và đối với hiện vật, cổ vật... đặc biệt là bảo vật quốc gia, tập trung vào các giải pháp: tăng cường các trang thiết bị an ninh, công cụ hỗ trợ, tăng cường công tác bảo vệ, tập huấn xử lý các tình huống an ninh, phát hiện ngăn chặn từ sớm các hiện tượng nghi vấn.

Về ngai vua triều Nguyễn, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ mời các chuyên gia, nghệ nhân để cùng đánh giá và lập phương án tu sửa phù hợp, đồng thời có phương án tăng cường lực lượng, phương tiện để đảm bảo an toàn cho hệ thống hiện vật trưng bày.