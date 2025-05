Thông tin chính thức vụ ngai vàng triều Nguyễn bị phá hỏng

TPO - Đại diện Văn phòng UBND TP Huế đã có thông tin chính thức về vụ ngai vua triều Nguyễn - một bảo vật quốc gia - bị du khách xâm hại. Qua đó khẳng định bảo vật đã bị hư hỏng về cấu kiện, phải đưa ra khỏi khu vực trưng bày để nghiên cứu sửa chữa, phục chế chi tiết bị phá hỏng.

Sáng 25/5, đại diện Văn phòng UBND TP Huế đã lên tiếng xác nhận sự việc ngai vua triều Nguyễn (ngai vàng) tại điện Thái Hòa - Đại nội Huế bị một du khách có hành vi xâm hại, làm hư hỏng phần tựa tay.

Bảo vật sau đó đã được chuyển ra khỏi khu vực trưng bày, đưa về nơi bảo quản để đánh giá mức độ hư hỏng, làm cơ sở nghiên cứu phục chế. Đây là một vụ việc được đánh giá là hết sức hy hữu.

Theo báo cáo từ cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra vào lúc 11h55 trưa 24/5. Đối tượng Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983, trú tại phường Hương Long, quận Phú Xuân, TP Huế) mua vé vào tham quan Đại Nội Huế.

Qua trích xuất camera an ninh, tại thời điểm xảy ra sự việc, tại khu vực điện Thái Hòa có hai nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ. Đối tượng Tâm được ghi nhận có biểu hiện bất thường, đã được mời ra phía hậu điện. Tuy nhiên, sau đó Tâm quay lại, lẻn vào khu trưng bày ngai vàng triều Nguyễn, la hét và làm gãy phần tựa bên trái của bảo vật quốc gia.

Lực lượng bảo vệ tiếp cận từ xa, tìm cách ngăn chặn đối tượng có thể gây thiệt hại thêm cho ngai vua cùng các cổ vật xung quanh và điện thoại yêu cầu hỗ trợ.

Đến khoảng 12h10, đối tượng bị khống chế và bàn giao cho công an phường Đông Ba (quận Thuận Hóa) để lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Do có biểu hiện loạn thần, không thể khai báo, công an TP Huế đã trưng cầu giám định tâm thần và hiện phối hợp với Viện KSND quận Phú Xuân tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ công an phường Hương Long, Hồ Văn Phương Tâm từng sống lang thang, có tiền sử cai nghiện bắt buộc theo quyết định của TAND quận Tân Bình (TPHCM) vào năm 2023.

Giữa tháng 5, Tâm từ TPHCM về Huế, xin ở nhờ nhà người thân nhưng không được chấp nhận, nên không có nơi cư trú ổn định.

Sau vụ việc, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã đưa ngai vàng về kho lưu giữ của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế và đưa phiên bản phục chế ra trưng bày tạm thời tại điện Thái Hòa.

Trung tâm cho biết sẽ tổ chức thành lập hội đồng đánh giá tổng thể tình trạng hiện vật, xây dựng phương án bảo quản, xử lý hiện vật, báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng quy định của Luật Di sản Văn hóa.

Đồng thời, phối hợp các chuyên gia để đánh giá và lập phương án phục chế phần bị hư hỏng, xây dựng phương án tăng cường an ninh đối với các hiện vật, cổ vật, đặc biệt là các bảo vật quốc gia.

Các giải pháp được đề xuất bao gồm nâng cấp thiết bị giám sát, bổ sung công cụ hỗ trợ, tổ chức tập huấn cho lực lượng bảo vệ và phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện bất thường trong khu di tích.