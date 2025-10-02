Chính quyền 2 cấp ở Hải Phòng sau 3 tháng vận hành

TPO - Trong 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP Hải Phòng đã giao hơn 6.000 nhiệm vụ cho các sở ngành, xã phường. Các đơn vị đã hoàn thành 77%, đang thực hiện 22% và 1% quá hạn.

3 điểm sáng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Ông Lê Ngọc Châu – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa chủ trì hội nghị trực tuyến với 114 xã, phường, đặc khu về công tác vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau 3 tháng vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Hải Phòng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động quản lý Nhà nước từ thành phố đến cơ sở đi vào nền nếp, an ninh trật tự được bảo đảm.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng; hệ thống văn bản phân cấp, phân quyền ban hành kịp thời, tạo hành lang pháp lý rõ ràng, tăng tính chủ động cho cơ sở. Thủ tục hành chính được chuẩn hóa, rút ngắn thời gian; dịch vụ công trực tuyến và hạ tầng số triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp...

Hội nghị về công tác vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại Hải Phòng sau 3 tháng thử nghiệm.



Hải Phòng đã kiểm tra tại 68 xã, phường, đặc khu, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn và giao các sở, ngành hướng dẫn, hỗ trợ địa phương xử lý vướng mắc.

Trong ba tháng (1/7-30/9) Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã giao 6.084 nhiệm vụ cho các sở ngành, địa phương. Trong đó, đã hoàn thành 4.678 nhiệm vụ (77%), 1.331 nhiệm vụ đang thực hiện (22%) và 75 nhiệm vụ quá hạn (1%).

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các đại biểu cũng nêu những khó khăn cần khắc phục như: đội ngũ nhân lực cấp xã cần tiếp tục bổ sung, kiện toàn và nâng cao trình độ; cơ sở vật chất của một số Trung tâm Phục vụ hành chính công chưa đáp ứng yêu cầu.

Còn tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính chậm, quá hạn; công tác chuyển đổi số, kết nối và chia sẻ dữ liệu chưa đồng bộ, đặc biệt trong lĩnh vực hộ tịch, đất đai; sự phối hợp giữa cấp xã và Ban Quản lý dự án khu vực còn bất cập...

Tại hội nghị, ông Lê Tiến Châu – Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, 3 điểm sáng nổi bật, là: bộ máy tổ chức, nhân sự cơ bản ổn định; thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ nghỉ trước tuổi; chính quyền địa phương 2 cấp thể hiện tinh thần tích cực, chủ động, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy biểu dương công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND thành phố, đặc biệt là sự sâu sát, quyết liệt, bài bản của Chủ tịch UBND thành phố và các Phó Chủ tịch luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Nhờ đó, kinh tế - xã hội thành phố quý III có nhiều điểm sáng, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2025.

Khắc phục những khó khăn

Ông Lê Tiến Châu cũng chia sẻ những khó khăn trong quá trình triển khai như khối lượng công việc nhiều, mới, khó; nhân lực còn mỏng; cơ sở vật chất, kinh phí còn hạn chế.

Ông khẳng định, cấp xã không chỉ là “cấp hành chính sự vụ” giải quyết thủ tục, mà phải trở thành “cấp kiến tạo phát triển địa phương”, kiến tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Do vậy, cần đánh giá đúng năng lực thực thi của từng địa phương, bởi mỗi xã, phường, đặc khu sẽ có đặc thù lịch sử, kinh tế - xã hội khác nhau. Vì vậy, cùng với phân cấp, phân quyền, phải phân bổ nguồn lực tương xứng về con người, trang thiết bị và cơ chế tài chính để cấp xã phát huy tính chủ động, hiệu quả.

Ông Lê Tiến Châu đề nghị, trong thời gian tới, UBND TP Hải Phòng và các Sở, ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở theo phương châm “thành phố phục vụ xã - phường, xã - phường phục vụ nhân dân”. Các sở ngành coi cấp xã là đối tượng phục vụ, thường xuyên lắng nghe, hỗ trợ về nhân lực, cơ sở vật chất, hạ tầng số, pháp lý và tài chính.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu khẩn trương cải tạo, xây dựng trụ sở, bổ sung trang thiết bị; rà soát, bố trí đủ cán bộ chuyên môn, nhất là lĩnh vực đất đai, quy hoạch, tài chính, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế, hoàn thành trước 15/10.

Ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các sở ngành, địa phương sau khi sơ kết 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, sớm ban hành quy định phân cấp, nghị quyết về thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức; tinh gọn tổ chức, hoàn thiện phương án hoạt động Ban Quản lý dự án và xây dựng cơ chế tài chính cấp xã đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị bằng dữ liệu, đánh giá cán bộ qua KPI; cấp xã chủ động thực hiện Nghị quyết Đại hội, phối hợp triển khai các chương trình, dự án, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và giai đoạn 2025-2030.

Tại hội nghị, ông Lê Ngọc Châu – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu các sở ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt, khẩn trương để chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả, thúc đẩy phát triển thành phố.