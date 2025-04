Chi tiết 48 xã, phường và 2 đặc khu ở Hải Phòng sau sắp xếp

TPO - TP Hải Phòng dự kiến sắp xếp 167 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 50 đơn vị cơ sở mới, gồm: 24 phường, 24 xã và 2 đặc khu (Cát Hải và Bạch Long Vĩ), giảm 70,05% đơn vị hành chính cấp xã.

TP Hải Phòng hiện có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 8 quận (Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, An Dương, Hải An, Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh), 6 huyện (Kiến Thụy, An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Bạch Long Vĩ, Cát Hải) và thành phố Thủy Nguyên.

Thành phố có 167 đơn vị hành chính cấp xã gồm: 79 phường, 7 thị trấn và 81 xã với tổng diện tích hơn 1.526km2, quy mô dân số hơn 2,4 triệu người.

UBND TP Hải Phòng vừa công bố phương án sắp xếp 167 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 50 đơn vị cấp cơ sở, gồm 24 phường, 24 xã và 2 đặc khu. Phương án này sẽ giảm 117 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 70,05%).

Theo đánh giá của TP Hải Phòng, 50 đơn vị hành chính cơ sở mới đảm bảo nguyên tắc sắp xếp theo quy định của Trung ương, trong đó 39 đơn vị cơ sở đạt cả 2 tiêu chuẩn diện tích và dân số, 11 đơn vị cơ sở được thành lập từ 3 đơn vị hành chính cấp xã trở lên.

Theo đó, quận Hồng Bàng sẽ thành lập 2 đơn vị cơ sở mới, gồm: phường Hồng Bàng 1 và phường Hồng Bàng 2.

Quận Ngô Quyền sẽ thành lập 2 đơn vị cơ sở mới, gồm: phường Ngô Quyền và phường Gia Viên.

Quận Lê Chân sẽ thành lập 2 đơn vị cơ sở mới, gồm: phường Lê Chân và phường An Biên.

Quận Hải An sẽ thành lập 2 đơn vị cơ sở mới, gồm: phường Hải An 1 và Hải An 2. Quận Kiến An sẽ thành lập 2 đơn vị cơ sở mới, gồm: phường Kiến An 1 và Kiến An 2.

Quận Đồ Sơn sẽ thành lập 2 đơn vị cơ sở mới, gồm: phường Đồ Sơn và Đồ Sơn 1. Quận Dương Kinh sẽ thành lập 2 đơn vị cơ sở mới, gồm: Dương Kinh 1 và Dương Kinh 2.

Quận An Dương sẽ thành lập 3 đơn vị cơ sở mới, gồm: phường An Dương 1, phường An Dương 2 và phường An Dương 3.

TP Thủy Nguyên sẽ thành lập 8 đơn vị cơ sở mới, gồm: phường Thủy Nguyên 1, phường Thủy Nguyên 2, phường Thủy Nguyên 3, phường Thủy Nguyên 4, phường Thủy Nguyên 5, phường Thủy Nguyên 6, phường Thủy Nguyên 7 và xã Thủy Nguyên 8.

Huyện An Lão sẽ thành lập 5 đơn vị cơ sở mới, gồm: xã An Lão 1, xã An Lão 2, xã An Lão 3, xã An Lão 4, xã An Lão 5.

Huyện Kiến Thụy sẽ thành lập 5 đơn vị cơ sở mới, gồm: xã Kiến Thụy 1, xã Kiến Thụy 2, xã Kiến Thụy 3, xã Kiến Thụy 4, xã Kiến Thụy 5.

Huyện Tiên Lãng sẽ thành lập 6 đơn vị cơ sở mới, gồm: xã Tiên Lãng 1, xã Tiên Lãng 2, xã Tiên Lãng 3, xã Tiên Lãng 4, xã Tiên Lãng 5, xã Tiên Lãng 6.

Huyện Vĩnh Bảo sẽ thành lập 7 đơn vị cơ sở mới, gồm: xã Vĩnh Bảo 1, xã Vĩnh Bảo 2, xã Vĩnh Bảo 3, xã Vĩnh Bảo 4, xã Vĩnh Bảo 5, xã Vĩnh Bảo 6, xã Vĩnh Bảo 7.

TP Hải Phòng sẽ thành lập đặc khu Cát Hải trên cơ sở chuyển nguyên trạng huyện Cát Hải gồm 10 xã và 2 thị trấn (Cát Hải và Cát Bà) và đặc khu Bạch Long Vĩ trên cơ sở chuyển nguyên trạng huyện Bạch Long Vĩ.