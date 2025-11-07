Bộ trưởng Công Thương Việt - Lào thị sát nhà máy ô tô lớn nhất Quảng Ninh

TPO - Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Lào đánh giá cao định hướng phát triển và năng lực sản xuất công nghiệp của nhà máy và định hướng xây dựng hệ sinh thái công nghiệp ô tô hoàn chỉnh tại Quảng Ninh.

Ngày 7/11, trong khuôn khổ Hội nghị Hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt Nam - Lào lần thứ XIII tổ chức tại Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Malaythong Kommasith cùng đoàn công tác của Bộ Công Thương hai nước đã tới thăm, làm việc tại Nhà máy sản xuất ô tô Thành Công Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Lào thăm dây chuyền sản xuất ô tô tại Quảng Ninh. Ảnh: M.Đ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, nhấn mạnh việc hình thành và phát triển các dự án công nghiệp quy mô lớn như tổ hợp sản xuất ô tô tại Quảng Ninh đã thể hiện định hướng nhất quán của Việt Nam trong thúc đẩy công nghiệp chế tạo, nâng cao năng lực sản xuất quốc gia, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp cả nước, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư, nhằm thúc đẩy sản xuất, thương mại.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Malaythong Kommasith đánh giá cao quy mô, công nghệ và định hướng phát triển của chủ đầu tư và bày tỏ ấn tượng với chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam, đặc biệt là cách tiếp cận hiện đại, gắn sản xuất với chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Lào tại buổi làm việc. Ảnh: M.Đ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào mong muốn thời gian tới, hai Bộ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu và thúc đẩy các mô hình hợp tác mới trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo, năng lượng, thương mại biên giới và logistics. Qua đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế song phương, xây dựng chuỗi cung ứng khu vực, tăng cường kết nối, hướng tới phát triển bền vững, ổn định và thịnh vượng chung giữa Việt Nam - Lào.

Trong những năm qua, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước Việt Nam - Lào ngày càng khởi sắc và tăng trưởng mạnh mẽ. Với tiềm năng phát triển và lợi thế sẵn có, trong những năm gần đây, Chính phủ hai nước luôn đề ra mục tiêu kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào không chỉ tăng trưởng ở mức độ 10-15%/năm mà còn hướng đến phát triển ổn định, bền vững.

Chiều cùng ngày, tại Quảng Ninh diễn ra Hội nghị hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt Nam - Lào lần thứ XIII. Hội nghị nhằm mục tiêu rà soát các điều khoản, kịp thời lắng nghe, giải đáp những thắc mắc, khó khăn, tạo thuận lợi cho thương mại biên giới hai nước phát triển lên một tầm cao mới.

Tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô Thành Công Việt Hưng tại tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Quốc Nam.

Nhà máy sản xuất ô tô Thành Công Việt Hưng được đưa vào vận hành từ tháng 4 năm nay, nhà máy được đầu tư xây dựng trên diện tích 36,5ha; công suất 120.000 xe/năm; thiết kế là nơi sản xuất, lắp ráp ô tô thương hiệu Skoda theo chương trình hợp tác đầu tư của hãng ô tô hàng đầu Cộng hòa Séc với Tập đoàn Thành Công. Đến nay, nhà máy đã đưa ra thị trường 2 mẫu xe Skoda.