Geely - Hành trình từ công ty nội địa đến nhà sản xuất ô tô toàn cầu

Năm 2024, thị trường ô tô Việt Nam không chỉ chứng kiến làn gió từ những thương hiệu xe mới mà còn là bóng dáng của những nhà sản xuất toàn cầu đứng sau những thương hiệu đó. Một trong những cái tên đáng chú ý là Geely - tập đoàn được biết đến là Công ty mẹ của thương hiệu xe sang Volvo, cổ đông lớn nhất của Mercedes-Benz và đầu tư vào hàng loạt các thương hiệu danh tiếng như Aston Martin, Lotus, Smart…

Tiếp nối thành công bước đầu của Volvo sau khi trở thành Top 4 xe sang tại Việt Nam, Geely tiếp tục mở rộng thị phần với các thương hiệu như Lynk & Co, Zeekr và Geely Auto thông qua quan hệ hợp tác chiến lược với Tasco - đơn vị phân phối ô tô hàng đầu Việt Nam. Cùng với đối tác này, Geely còn khẳng định cam kết lâu dài với thị trường 100 triệu dân thông qua việc ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng nhà máy lắp ráp xe với tổng vốn đầu tư 168 triệu USD tại tỉnh Thái Bình.

Geely và hành trình gần 40 năm xây dựng, từng bước khẳng định mình trong ngành ô tô

Thành lập năm 1986 bởi ông Li Shufu, Zhejiang Geely Holding (Geely) mang khát vọng của người sáng lập trong việc thay đổi cuộc chơi trong ngành công nghiệp sản xuất ô tô.

Những ngày đầu thành lập, Geely tập trung sản xuất các sản phẩm phụ tùng tủ lạnh, sau đó mở rộng sang linh kiện xe máy và trở thành công ty đầu tiên ở Trung Quốc đại lục sản xuất xe gắn máy vào năm 1994, sau đó là xe máy. Đây cũng là dấu ấn mở ra thời kỳ phát triển rực rỡ của Geely, giúp doanh nghiệp tích lũy kinh nghiệm trong quản lý sản xuất, tối ưu chi phí và đổi mới công nghệ.

Tham vọng thực sự của tỷ phú Li Shufu là hướng đến ngành công nghiệp ô tô. Năm 1997, sau rất nhiều nỗ lực, Geely chính thức ghi tên mình vào lịch sử ngành công nghiệp Trung Quốc khi trở thành nhà sản xuất ô tô tư nhân đầu tiên của đất nước tỷ dân. Chỉ sau 3 năm, Geely đã gặt hái được thành công ban đầu khi đạt mốc bán ra 150.000 ô tô với tên thương hiệu Geely vào năm 2000 và chính thức lọt vào top 10 nhà sản xuất ô tô lớn nhất Trung Quốc vào năm 2002.

Khi đã có nhiều kinh nghiệm sản xuất, Geely dần có những định hướng dịch chuyển chiến lược từ chế tạo ô tô giá thấp sang đầu tư, tập trung vào các công nghệ hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn cao, vươn tầm quốc tế. Năm 2005, doanh số ô tô của hãng đạt 143.279 chiếc, tăng 46% so với năm trước đó và chính thức bắt đầu theo đuổi chiến lược vươn ra quốc tế bằng việc hợp tác và mua lại hàng loạt các doanh nghiệp, thương hiệu ô tô nổi tiếng trên thế giới, mở ra một thời kỳ phát triển mới của Geely.

Hành trình trở thành Tập đoàn Ô tô Toàn cầu của Geely được đánh dấu bằng những thương vụ M&A chiến lược và các mối quan hệ đối tác.

Năm 2010, Geely đã khiến thế giới kinh ngạc khi mua lại Volvo Cars từ tay Ford Motor Company với giá 1,8 tỷ USD. Thương vụ này không chỉ giúp Geely tiếp cận được những công nghệ tiên tiến về an toàn và thiết kế mà còn tăng độ tin cậy cho thương hiệu trên thị trường quốc tế. Đây cũng là thương vụ mua lại lớn nhất ở nước ngoài của một nhà sản xuất ô tô Trung Quốc thời điểm bấy giờ.

Tôn trọng và luôn bám sát vào những giá trị cốt lõi của Volvo là công nghệ an toàn, từng bước, Geely đã đưa thương hiệu xe sang đến từ Thụy Điển phát triển rỡ hơn bao giờ hết. Doanh số của Volvo đã ghi nhận đạt mức kỷ lục hơn 500.000 xe vào 2017; riêng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tăng tới 20%. Đến năm 2023, Volvo Car đã ghi nhận doanh số toàn cầu cán mốc 708.716 xe, lợi nhuận đạt 25,6 tỷ SEK (tương đương khoảng 60.000 tỷ VND). Tổng doanh thu năm 2023 cũng ghi nhận con số cao kỷ lục với 399,3 tỷ SEK (hơn 937.000 tỷ VND).

Năm 2018, Geely trở thành đối tác chiến lược của Daimler - hãng mẹ của Mercedes-Benz và mua lại 9,69% cổ phần của hãng này, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược quốc tế hóa và đổi mới công nghệ. Geely chính thức trở thành cổ đông lớn thứ hai của thương hiệu xe sang Đức vào tháng 3/2018. Cùng thời gian này, Geely đã sở hữu 51% cổ phần của Lotus, một hãng xe thể thao của Anh Quốc.

Cuối tháng 5/2017, Geely cũng mua lại 49,9% cổ phần của hãng xe Proton từ Tập đoàn DRB-Hicom (Malaysia), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc thâm nhập sâu hơn vào thị trường Đông Nam Á. Proton cũng có sự lội ngược dòng đáng kể sau khi gia nhập hệ sinh thái Geely. Năm 2019, doanh số bán hàng của Proton đã vượt quá 100.000 chiếc. Năm 2023, doanh số toàn cầu của PROTON đạt 154.611 xe, tăng 9,3% so với năm trước, đạt được thành tích tốt nhất kể từ năm 2012 và giữ vị trí thứ hai trên thị trường ô tô Malaysia trong năm thứ 5 liên tiếp.

Bên cạnh việc thực hiện các thương vụ M&A và hợp tác với các thương hiệu lớn trên toàn cầu, Geely tập trung vào việc nghiên cứu, phát triển các thương hiệu xe cao cấp là Lynk & Co và Zeekr. Trong đó, Lynk & Co là thương hiệu xe kết hợp phong cách hiện đại và công nghệ kết nối tiên tiến, được ra mắt năm 2016. Sau 8 năm ra mắt, Lynk & Co đã và đang rất được ưa chuộng tại thị trường khó tính bậc nhất thế giới như châu Âu, Mỹ và Trung Đông. Zeekr - Thương hiệu xe điện cao cấp tập trung vào thị trường xe năng lượng mới (NEV). Hiện tại, Zeekr đã có mặt tại hơn 30 thị trường, bao gồm các quốc gia châu Âu (Thụy Điển, Hà Lan…), cũng như tại châu Á, châu Úc và Trung Đông. Kể từ khi ra mắt vào năm 2021, Zeekr đã giao hơn 310.000 xe trên toàn cầu trong vòng 33 tháng – một kỷ lục đối với các nhà sản xuất xe thuần điện.

Năm 2022, Geely đã tiến hành phóng 9 vệ tinh quỹ đạo thấp vào không gian đánh dấu một bước tiến lớn trong chiến lược phát triển công nghệ của mình. Hệ thống vệ tinh này được Geely đầu tư nhằm hỗ trợ kết nối thông minh cho các phương tiện, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của xe tự lái và các dịch vụ di động thông minh trong tương lai. Bước đi này thể hiện tầm nhìn dài hạn của Geely trong việc xây dựng hệ sinh thái công nghệ tiên tiến và khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

Với định hướng tập trung vào phát triển xe điện và công nghệ tự lái – hai xu hướng cốt lõi định hình tương lai ngành công nghiệp ô tô, Geely không chỉ hướng đến việc mở rộng thị phần toàn cầu mà còn khẳng định cam kết mang đến các giải pháp di chuyển thông minh, bền vững và thân thiện với môi trường cho người tiêu dùng.

Cam kết đổi mới công nghệ và đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D)

Geely luôn đặt đổi mới công nghệ là yếu tố trọng tâm trong chiến lược phát triển dài hạn. Trong 10 năm qua, Geely đã đầu tư hơn 140 tỷ NDT (20 tỷ đô la) cho hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ kỹ thuật ô tô. Geely đã thành lập các trung tâm R&D và thiết kế trên toàn cầu tại Thượng Hải, Hàng Châu, Ninh Ba, Gothenburg, Coventry, California, Frankfurt, v.v., với hơn 30.000 nhân viên R&D và hơn 32.000 bằng sáng chế. Geely vận hành các nhà máy sản xuất xe và hệ thống truyền động đẳng cấp thế giới tại Trung Quốc, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Thụy Điển, Bỉ và Malaysia, đồng thời sở hữu mạng lưới bán hàng và dịch vụ trên toàn thế giới bao gồm hơn 4.000 chi nhánh.

Tính đến tháng 09/2024, Geely đã phóng thành công 30 vệ tinh quỹ đạo thấp lên bề mặt Trái đất, phủ sóng 90% địa cầu với dịch vụ liên lạc 24/7. Theo kế hoạch, con số sẽ tăng lên 72 vệ tinh vào cuối 2025 và hướng tới phát triển mạng lưới 6.000 vệ tinh để cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc di động và tín hiệu băng thông rộng tốc độ trên toàn cầu.

Geely đã đưa ra nhiều cải tiến công nghệ đáng chú ý, bao gồm các giải pháp tối ưu hóa động cơ và hệ thống truyền động, giúp giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu suất xe. Tập đoàn cũng đặc biệt chú trọng đến việc phát triển các hệ thống an toàn tiên tiến, chẳng hạn như hệ thống hỗ trợ lái xe tự động và các công nghệ hỗ trợ người lái khác. Một ví dụ điển hình là việc Geely không ngừng đổi mới trong các dòng xe hybrid và động cơ đốt trong, nơi công ty chú trọng vào việc cải thiện hiệu quả năng lượng và giảm thiểu khí thải.

Ngày nay, Geely đã trở thành một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu trên thế giới. Sự vươn lên của Geely được thể hiện rõ qua các chỉ số kinh doanh ấn tượng. Doanh số lũy kế 11T.2024 của Geely đạt 3.006.943 xe, tăng 20.7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, riêng doanh số mảng xe điện đạt hơn 1,3 triệu xe, tăng 52% so với cùng kỳ. Tại thị trường quốc tế, doanh số bán xe của tập đoàn cũng đạt gần 1,2 triệu xe, tăng 22% so với 2023.

Những thành tựu này khẳng định vị thế của Geely trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu, và với chiến lược phát triển bền vững, Geely đang đặt mục tiêu trở thành một trong những hãng xe điện hàng đầu thế giới.