80 người Hàn Quốc mất tích trong các vụ lừa đảo ở Campuchia

TPO - Khoảng 80 người Hàn Quốc liên quan đến các vụ lừa đảo việc làm tại Campuchia đang mất tích hoặc chưa thể xác minh tình trạng, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết ngày 14/10.

Theo quan chức này, từ tháng 1 đến tháng 8/2025, 330 người Hàn Quốc được báo cáo đã mất tích hoặc bị giam giữ trái ý muốn sau khi nhập cảnh vào Campuchia.

Tính đến tháng 8, “tình trạng của khoảng 80 người vẫn chưa được xác định”.

Tất cả các trường hợp khác, ngoại trừ trường hợp liên quan đến những người mất tích, đều đã được giải quyết. Họ đã bị trục xuất sau khi bị cảnh sát địa phương bắt giữ, tự mình trốn thoát, hoặc đã được gia đình xác minh nơi ở.

Con số mới nhất được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang nỗ lực hết sức để giải quyết tình trạng tội phạm lừa đảo ngày càng tăng. Trong đó, người Hàn Quốc bị dụ dỗ bằng những lời hứa hẹn về công việc lương cao tại Campuchia, bị bắt cóc và lạm dụng.

Dư luận Hàn Quốc đã dậy sóng sau vụ một sinh viên đại học Hàn Quốc ngoài 20 tuổi được phát hiện thiệt mạng ở miền nam Campuchia vào tháng 8, sau khi bị tra tấn và giam giữ.

Năm 2023, có khoảng 21 vụ bắt cóc hoặc giam giữ liên quan đến người Hàn Quốc tại Campuchia. Con số này tăng gấp 10 lần lên 221 vụ vào năm 2024, và tiếp tục tăng lên gấp 15 lần vào tháng 8, nghị sĩ Yoon Hu-duk cho biết trong phiên điều trần trước quốc hội.

Bức ảnh được Khmer Times đăng tải ngày 12/10, cho thấy ba công dân Trung Quốc bị chính quyền Campuchia truy tố về tội ám sát một sinh viên đại học Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Theo hãng thông tấn Yonhap, một nhóm phản ứng của Chính phủ Hàn Quốc - bao gồm các quan chức Bộ Ngoại giao, cảnh sát và cơ quan tình báo - sẽ khởi hành đến Campuchia vào hôm nay (15/10), để kêu gọi sự hợp tác của Phnom Penh trong việc điều tra cái chết của nam sinh Hàn Quốc.

Nhóm này cũng dự kiến sẽ thảo luận về kế hoạch đưa 63 người Hàn Quốc bị bắt giữ trong các cuộc trấn áp lừa đảo ở Campuchia về nước.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ có bao nhiêu người trong số này sẽ chọn trở về, vì nhiều khả năng họ sẽ phản đối việc bị trục xuất. Nhiều người trong số họ được cho là đã tự nguyện tham gia các vụ lừa đảo.