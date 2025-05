Nhân viên bưu điện chiếm đoạt tiền của người hưu trí bằng thủ đoạn tẩy xóa sổ tiết kiệm

TPO - Thấy người hưu trí và hàng xóm có nhu cầu mở sổ tiết kiệm lấy lãi, bị cáo Man Tiến Long dùng "chiêu thức" mở sổ tiết kiệm và tự ý tẩy xóa, in đè thông tin để chiếm đoạt tiền hơn 600 triệu đồng.

Chiếm đoạt tiền của người hưu trí

Ngày 17/5, được biết, TAND TP Hà Nội vừa xét xử, tuyên bị cáo Man Tiến Long (SN 1989, trú ở phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội, bị cáo chấp hành chung 16 năm tù.

Theo cáo buộc, Man Tiến Long được Bưu điện thị xã Sơn Tây (nay đổi tên là Bưu điện trung tâm Sơn Tây) nhận làm hợp đồng cộng tác viên thuê khoán từ năm 2012 - 2023, được phân công làm nhân viên bưu điện văn hóa xã tại phường Viên Sơn.

Dù Long không có chức năng, nhiệm vụ trong việc nhận tiền, phát hành sổ tiết kiệm cho khách hàng nhưng do cần tiền, bị cáo lợi dụng danh nghĩa nhân viên Bưu điện thị xã Sơn Tây đưa ra các thông tin gian dối về việc bản thân có thể giúp khách hàng mở sổ tiết kiệm rồi chiếm đoạt hơn 608 triệu đồng của bị hại.

Trong số nạn nhân có ông Nguyễn Bá T. (SN 1955) là người đã nghỉ hưu, được Nhà nước chi trả trợ cấp thông qua Bưu điện văn hóa xã Viên Sơn bằng hình thức nhận tiền mặt. Long trực tiếp phát tiền trợ cấp hàng tháng cho ông T.

Khi làm nhiệm vụ, Long giới thiệu với ông T. về các chính sách của Tổng công ty bưu điện Việt Nam thông qua việc huy động tiền gửi của người dân. Bị cáo nói có khả năng giúp ông T. mở sổ tiết kiệm tại bưu điện.

Tin tưởng, ông T. đưa cho Long 200 triệu đồng để mở hai sổ tiết kiệm, mỗi sổ 100 triệu đồng, kỳ hạn 12 tháng.

Thời gian sau, Long có trao đổi về các chương trình lãi suất nên ông T. nhờ Long tất toán sổ tiết kiệm cũ, đưa cho Long 310 triệu đồng để mở sổ khác.

Long thấy ông T. chỉ có nhu cầu gửi tiền lấy lãi và xoay vòng gốc nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền.

Bị cáo tự mở sổ tiết kiệm trị giá 3 triệu đồng mang tên mình rồi dùng dao lam cạo, tẩy nội dung, in đè thành thông tin của ông Nguyễn Bá T. gửi 310 triệu đồng, kỳ hạn 12 tháng. Trong khi khoản tiền mặt ông T. đưa Long chiếm đoạt, chi tiêu cá nhân hết.

Ông T. sau đó muốn làm sổ tiết kiệm lên trị giá 350 triệu đồng nên đưa tiếp cho Long gần 19 triệu đồng cộng với lãi suất cũ để mở sổ mới. Bị cáo tiếp tục dùng thủ đoạn cũ để tẩy thông tin, in đè, chỉnh sửa thông tin sổ tiết kiệm trị giá 3 triệu đồng của bản thân thành sổ tiết kiệm 350 triệu của ông T.

Đến ngày 21/8/2023, ông T. không thấy Long đưa lại sổ nên nhiều lần gọi điện và đến nhà tìm. Long sau đó nhờ mẹ mình đưa lại sổ tiết kiệm cho ông T. Lần này, bị hại này nghi ngờ có dấu hiệu làm giả sổ nên đến Bưu điện kiểm tra, rồi tố giác hành vi của Long.

Quá trình điều tra, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPbank) khẳng định trong các năm 2022 – 2023, ông T. không mở sổ tiết kiệm tại đây.

Có sai phạm của nhân viên bưu điện, ngân hàng

Một bị hại khác là người phụ nữ (hàng xóm của Long), năm 2023 bà này biết Bưu điện Việt Nam có chương trình cho người dân gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng LPBank nên gặp Long để hỏi thủ tục. Long tư vấn cho người phụ nữ nếu mở sổ tiết kiệm gửi thời hạn 1 năm với lãi suất 9,4%/năm, "thủ tục đơn giản, chỉ cần đưa tiền cho Long sẽ nhận lại sổ”.

Tin tưởng, nạn nhân đưa cho Long 200 triệu đồng tiền mặt và để anh ta chụp ảnh căn cước công dân. Bị cáo Long sau đó đến Bưu điện Sơn Lộc (thuộc Sơn Tây) mở sổ tiết kiệm mang tên mình, gửi vào 2 triệu đồng.

Cũng như lần trước, Long tiếp tục dùng dao lam để tẩy xoá thông tin của Long trên sổ tiết kiệm, in đè nội dung thông tin người phụ nữ hàng xóm cùng số tiền 200 triệu đồng lên.

Tháng 8/2023, bà hàng xóm của Long cầm quyển sổ này đến bưu điện để rút tiền mới biết bị lừa.

Theo cơ quan điều tra, các nhân viên tại phòng giao dịch Bưu điện thị xã Sơn Tây, mở và cho tất toán 3 sổ tiết kiệm đứng tên ông T. để Long làm thủ tục gửi, tất toán là sai quy định. Các lần này đều do ông T. nhờ và Long đưa lại tiền cho ông T. Do vậy, cơ quan công an không có căn cứ xử lý hình sự với các nhân viên của bưu điện.

Tuy nhiên, Cơ quan điều tra có văn bản kiến nghị gửi Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện TP Hà Nội, Bưu điện thị xã Sơn Tây về việc rà soát lại các quy trình, thủ tục đối với các khách hàng trên địa bàn phường Viên Sơn gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) thông qua Bưu điện thị xã Sơn Tây từ năm 2021 - 2023 và xem xét trách nhiệm trong công tác quản lý các quy trình mở sổ, tất toán sổ tiết kiệm, quản lý cán bộ.