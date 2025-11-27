Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Tĩnh:

Dự án 851 tỷ thi công ì ạch: Đường nát bét, dân khổ mỗi ngày

Hoài Nam

TPO - Sau gần 2 năm triển khai, Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà (Hà Tĩnh) vẫn thi công dang dở khiến cuộc sống người dân địa phương bị ảnh hưởng.

tp-09876.jpg
Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt vào tháng 8/2020. Công trình này thuộc Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ. (Trong ảnh là tuyến đường tại xã Thạch Hà nằm trong dự án đang được nhà thầu thực hiện).
tp-du.jpg
Dự án do UBND huyện Thạch Hà cũ làm chủ đầu tư (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư). Dự án có tổng mức đầu tư trên 851 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay AFD hơn 648 tỷ đồng, vốn viện trợ không hoàn lại của Liên minh châu Âu trên 25 tỷ đồng, vốn đối ứng 178 tỷ đồng. Sau hai năm thi công, đến nay nhiều hạng mục của dự án vẫn còn ngổn ngang, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
hshsjs.jpg
tp-9765.jpg
Theo kế hoạch ban đầu, dự án phải hoàn thành trong năm 2024. Tuy nhiên, do không đảm bảo được tiến độ, thời gian thực hiện đã được gia hạn đến tháng 12/2025. Đến nay, khối lượng thi công mới đạt khoảng 65%, vì vậy khả năng hoàn thành trong năm nay là rất khó. Hiện trường thi công cho thấy tuyến ống nước trồi lên mặt đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến đời sống người dân.
tp-nsjsks.jpg
tp-4.jpg
Hiện nay, dọc các tuyến đường như Nguyễn Thiếp và Sông Cày thuộc xã Thạch Hà (thuộc hợp phần xây dựng hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, tiêu thoát lũ, vệ sinh môi trường), nhiều đoạn đường bị đào bới dang dở, mặt đường bị cày xới nham nhở, đất đá ngổn ngang.
tp-jsjsksks.jpg
Tuyến đường Sông Cày nát bét, người dân di chuyển khó khăn..
tp-anh-1.jpg
tp-9733.jpg
Theo phản ánh của người dân, các nhà thầu đã thi công hệ thống thoát nước từ lâu nhưng vẫn chưa hoàn trả lại mặt đường như hiện trạng ban đầu.
tp-jajkssks.jpg
Lãnh đạo UBND xã Thạch Hà cho biết, thời gian qua người dân phản ánh rất nhiều về tình trạng thi công chậm chạp của dự án. Dù một số gói thầu đã được giải phóng mặt bằng xong, nhà thầu vẫn không triển khai thi công, khiến tiến độ toàn dự án bị kéo dài. Theo lãnh đạo xã, môi trường khu vực thi công bị ảnh hưởng, nhiều vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
tp-jhfdkk.jpg
“Nhà thầu thi công ì ạch. Địa phương chỉ có thể liên tục kiến nghị, đôn đốc đơn vị thi công sớm triển khai để đảm bảo tiến độ. Công tác giải phóng mặt bằng về cơ bản đã hoàn thành, nhiều hạng mục đã bàn giao 100% nhưng nhà thầu không chú tâm làm. Vì thế việc vướng mặt bằng không phải là nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ", lãnh đạo UBND xã Thạch Hà nhấn mạnh.
Hoài Nam
