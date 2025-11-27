Dự án 851 tỷ thi công ì ạch: Đường nát bét, dân khổ mỗi ngày

TPO - Sau gần 2 năm triển khai, Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà (Hà Tĩnh) vẫn thi công dang dở khiến cuộc sống người dân địa phương bị ảnh hưởng.
Theo kế hoạch ban đầu, dự án phải hoàn thành trong năm 2024. Tuy nhiên, do không đảm bảo được tiến độ, thời gian thực hiện đã được gia hạn đến tháng 12/2025. Đến nay, khối lượng thi công mới đạt khoảng 65%, vì vậy khả năng hoàn thành trong năm nay là rất khó. Hiện trường thi công cho thấy tuyến ống nước trồi lên mặt đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Hiện nay, dọc các tuyến đường như Nguyễn Thiếp và Sông Cày thuộc xã Thạch Hà (thuộc hợp phần xây dựng hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, tiêu thoát lũ, vệ sinh môi trường), nhiều đoạn đường bị đào bới dang dở, mặt đường bị cày xới nham nhở, đất đá ngổn ngang.
Theo phản ánh của người dân, các nhà thầu đã thi công hệ thống thoát nước từ lâu nhưng vẫn chưa hoàn trả lại mặt đường như hiện trạng ban đầu.