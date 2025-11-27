Hà Tĩnh: Dự án 851 tỷ thi công ì ạch: Đường nát bét, dân khổ mỗi ngày

TPO - Sau gần 2 năm triển khai, Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà (Hà Tĩnh) vẫn thi công dang dở khiến cuộc sống người dân địa phương bị ảnh hưởng.