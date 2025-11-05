Vượt lũ giúp sản phụ sinh con

TP - “Em nằm trên giường, bên dưới nước lũ ngập tới đầu gối, cả xóm bị cô lập. Nếu không có chị Oanh hỗ trợ hai mẹ con kịp thời thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao”, chị Huỳnh Thị Thanh Thủy - sản phụ sinh con giữa trận lụt vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chị Nguyễn Thị Kiều Oanh (điều dưỡng khoa Răng Hàm Mặt, Phòng khám Đa khoa Đồng Nhân, xã Nam Phước) nhớ như in, trưa 29/10, nhà hàng xóm chị ở thôn Vân Quật (xã Duy Nghĩa) dội lên tiếng kêu khẩn thiết vì có một sản phụ sắp sinh. “Dù cách nhau có mấy nhà thôi nhưng lũ bủa vây, ngoài đường nước lên tới ngực không thể sang được. May sao lúc đó có một ca nô của lực lượng Công an chạy ngang nên mọi người hô hoán gọi lại nhờ chở tôi qua bên đó”, chị Oanh kể.

Khi đến nơi, chị Oanh vội vã đến bên giường sản phụ nằm thì thấy chị này đã sinh con. Đứa bé đỏ hỏn chào đời, bị quấn dây rốn một vòng quanh cổ, người nhà vừa sợ vừa lo, rối bời không biết nên làm thế nào. Chị cẩn trọng gỡ dây rốn ra. Lúc đó, trong tay chị không có bất kỳ dụng cụ y tế nào cả, chỉ có chiếc kéo người dân vẫn dùng thường ngày. Không chần chừ, chị bảo mọi người bật lửa để chị khử trùng kéo rồi cắt dây rốn cho bé. Xử lý rốn xong, chị dùng khăn lau, quấn quanh người cho em bé khỏi lạnh, vội vã cùng đưa hai mẹ con lên ca nô vượt lũ đến bệnh viện.

Em bé chào đời tại nhà trong lũ được nữ điều dưỡng chăm sóc kịp thời

Sau một tuần được các bác sĩ chăm sóc, hai mẹ con sản phụ Huỳnh Thị Thanh Thủy (21 tuổi) đã khỏe mạnh. Chị Thủy cảm kích rằng nếu lúc đó không có chị Oanh, không biết mọi chuyện sẽ như thế nào. “Em không nghĩ mình sinh hôm đó, vì dự sinh của em vào tháng 12 kia. Cả sáng em lội nước lụt dọn nhà, đến tầm 10 giờ thì nghe đau lâm râm, em nói ba kê cái giường cho nằm. Em nằm nghỉ một hồi thì chuyển dạ rồi đẻ luôn”, chị nói. Chị chia sẻ thêm: “Em bé nặng 3,1kg, là bé gái. Hai mẹ con em giờ đã ổn. Cả nhà mang ơn chị Oanh rất nhiều”, chị Thủy bày tỏ.

Từ hôm đón em bé chào đời đến nay, điều dưỡng Oanh vẫn chưa gặp lại hai mẹ con chị Thủy, chỉ mừng khi biết tin hai mẹ con an toàn. Chị tâm tình, là điều dưỡng khoa Răng Hàm Mặt, trước tới nay chị chưa từng đỡ đẻ ca nào cả. Vậy mà khi thấy hai mẹ con sản phụ nằm trên giường, bên dưới nước ngập tới gần đầu gối, chị không những chẳng run sợ mà còn rất bình tĩnh nhớ lại những kiến thức, hiểu biết của mình để xử lý. Chị khiêm tốn, không chỉ bản thân mình, mà bất kỳ nhân viên y tế nào khi gặp trường hợp tương tự cũng sẵn lòng giúp đỡ người dân như thế.

Đại diện Phòng khám Đa khoa Đồng Nhân (xã Nam Phước, TP Đà Nẵng) chia sẻ rằng chị Oanh là một điều dưỡng kỳ cựu, tận tâm. Việc làm của chị không chỉ là niềm tự hào của riêng phòng khám, mà còn là minh chứng rõ ràng nhất cho tình người và y đức.