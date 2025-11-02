Cảnh sát giao thông hỗ trợ xe khách chở sản phụ trở dạ tới bệnh viện

TPO - Tối 1/11, lực lượng cảnh sát giao thông trên đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã dùng xe đặc chủng mở đường ưu tiên cho xe khách giường nằm chở sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ kịp đến bệnh viện.

Theo đó, xe ô tô khách loại giường nằm đang lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận hướng về TPHCM. Khi xe đang đi qua đoạn thuộc địa bàn tỉnh Đồng Tháp, trên xe có một sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ. Lúc này nhà xe gọi điện thoại đề nghị đơn vị quản lý cao tốc hỗ trợ.

Bác sỹ đưa bé sinh trên xe khách vào Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang

Nhận được tin báo, Trung tá Trần Xuân Trường (Cục CSGT, Bộ Công an) cùng chiến sĩ Cảnh sát cơ động đã hỗ trợ dùng xe đặc chủng dẫn đường để xe khách nhanh nhất đưa sản phụ đến Bệnh viện đa khoa Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp.

Khi vừa tới cổng bệnh viện, chưa kịp chuyển sản phụ vào trong, sản phụ đã sinh được bé gái với sự hỗ trợ của các bác sĩ ngay trên xe khách.