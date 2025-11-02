Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cảnh sát giao thông hỗ trợ xe khách chở sản phụ trở dạ tới bệnh viện

Chúc Trí - Thịnh Tiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 1/11, lực lượng cảnh sát giao thông trên đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã dùng xe đặc chủng mở đường ưu tiên cho xe khách giường nằm chở sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ kịp đến bệnh viện.

Theo đó, xe ô tô khách loại giường nằm đang lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận hướng về TPHCM. Khi xe đang đi qua đoạn thuộc địa bàn tỉnh Đồng Tháp, trên xe có một sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ. Lúc này nhà xe gọi điện thoại đề nghị đơn vị quản lý cao tốc hỗ trợ.

z7179569751176-1416adbe030a4f39b5a578ae803fc473.jpg
Bác sỹ đưa bé sinh trên xe khách vào Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang

Nhận được tin báo, Trung tá Trần Xuân Trường (Cục CSGT, Bộ Công an) cùng chiến sĩ Cảnh sát cơ động đã hỗ trợ dùng xe đặc chủng dẫn đường để xe khách nhanh nhất đưa sản phụ đến Bệnh viện đa khoa Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp.

Khi vừa tới cổng bệnh viện, chưa kịp chuyển sản phụ vào trong, sản phụ đã sinh được bé gái với sự hỗ trợ của các bác sĩ ngay trên xe khách.

Chúc Trí - Thịnh Tiến
#Đồng Tháp #chuyển dạ #sinh con #CSGT #cao tốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục