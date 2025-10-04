Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe tải 'phơi bụng' trên cao tốc TPHCM – Trung Lương

Hữu Huy
Trí Viễn
TPO - Cú va chạm với xe cứu thương khiến chiếc xe tải lật ngang trên cao tốc TPHCM – Trung Lương. Giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài.

Sáng nay (4/10), một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên cao tốc TPHCM – Trung Lương, đoạn qua xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh. Vụ việc khiến tài xế xe cứu thương bị thương; giao thông qua khu vực ùn ứ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h40 sáng 4/10, tại km 22+750 cao tốc TPHCM - Trung Lương (hướng TPHCM đi các tỉnh, thành miền Tây), xảy ra va chạm giữa xe cứu thương biển số 71A-237.52 với xe tải (1,8 tấn) biển số 51D-963.98. Cú va chạm mạnh khiến xe tải bị lật. Cả hai phương tiện chắn một nửa làn 2 và làn khẩn cấp, làm dòng xe phải di chuyển chậm qua làn 1 trên cao tốc TPHCM – Trung Lương.

2.jpg
Xe tải bị lật ngang sau cú va chạm với xe cứu thương.

Sau vụ tai nạn, tài xế xe cứu thương bị kẹt trong cabin. Lực lượng chức năng đã giải cứu tài xế này và đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Lực lượng CSGT và đơn vị liên quan đã nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông, xử lý hiện trường, tránh ùn tắc kéo dài.

3.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Đại diện cơ quan chức năng cho biết đoạn đường xảy ra va chạm có mặt đường êm thuận, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Hữu Huy
Trí Viễn
#tai nạn giao thông #cao tốc TPHCM Trung Lương #xe cứu thương #xe tải lật #ùn tắc giao thông #điều tra tai nạn #giao thông khu vực

