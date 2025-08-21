Tập thể Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Link gốc: https://dangcongsan.vn/tin-hoat-dong/anh-tap-the-bo-chinh-tri-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-thanh-uy-ha-noi.html?
Sáng 21/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tập thể Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc.
