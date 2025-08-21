Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tập thể Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Sáng 21/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tập thể Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội  để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc.

1.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.
2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc.
3.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại buổi làm việc.
4.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại buổi làm việc.
5.jpg
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội báo cáo tại buổi làm việc.
6.jpg
Các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tại buổi làm việc.
7.jpg
Các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tại buổi làm việc.
8.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng tại buổi làm việc.
9.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu kết luận buổi làm việc.
10.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu kết luận buổi làm việc.
11.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.
12.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Hà Nội.
13.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Hà Nội.
14.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Link gốc: https://dangcongsan.vn/tin-hoat-dong/anh-tap-the-bo-chinh-tri-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-thanh-uy-ha-noi.html?

dangcongsan.vn
