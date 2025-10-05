Khai mạc giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025

Sáng 3/10, tại sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc “Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025”. Đây là sân chơi lành mạnh, giao lưu, gặp gỡ, từ đó tạo động lực cho công nhân, viên chức trong thực hiện công việc.

Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam là giải đấu thường niên do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 - cho biết: "Qua 2 mùa giải, giải đấu đã khẳng định là sân chơi lành mạnh, giao lưu, gặp gỡ, tạo động lực cho công nhân, viên chức.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng hoa chúc mừng các đội bóng tham dự giải.

Giải đấu mang ý nghĩa hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và tổ chức các hoạt động thiết thực để triển khai các chương trình, nghị quyết, định hướng, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, cũng như bối cảnh cả nước tập trung triển khai cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy.

Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 sẽ trải qua 2 chặng đấu. Vòng loại tổ chức tại khu vực phía Bắc (Hà Nội) và khu vực phía Nam (TP.HCM) để chọn ra 16 đội bóng xuất sắc nhất giành suất tham dự Vòng chung kết toàn quốc, diễn ra vào cuối tháng 10 tại TP.HCM.

Vòng loại khu vực phía Bắc quy tụ 16 đội bóng tham dự, gồm: Công đoàn Bắc Ninh 1, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Ninh Bình, Công đoàn TP. Hải Phòng, Công đoàn Điện Biên, Công đoàn Hưng Yên, Công đoàn TP. Hà Nội, Công đoàn Bắc Ninh 2, Công đoàn Phú Thọ, Công đoàn Y tế Việt Nam, Công đoàn Công an Nhân dân, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công đoàn Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước, VPBank, Agribank.

16 đội bóng sẽ được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra 4 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng vào Tứ kết. Các trận Tứ kết được tổ chức theo thể thức loại trực tiếp. Bốn đội giành quyền vào Bán kết sẽ đồng thời nhận vé tham dự Vòng chung kết toàn quốc. Trong khi đó, 4 đội dừng bước ở Tứ kết sẽ tiếp tục thi đấu play-off nhằm chọn ra 2 tấm vé còn lại dự Vòng chung kết.

Tổng giải thưởng của Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 tại vòng loại khu vực phía Bắc lên đến 170 triệu đồng. Trong đó, đội Vô địch Vòng loại khu vực nhận 60 triệu đồng, đội hạng Nhì nhận 40 triệu đồng, đội đồng hạng Ba mỗi đội nhận 20 triệu đồng. Ngoài ra, Vòng loại khu vực còn nhiều giải thưởng khác như Cầu thủ xuất sắc nhất, Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Thủ môn xuất sắc nhất, Đội thi đấu fairplay nhất, Đội Cổ động ấn tượng nhất, Tổ trọng tài xuất sắc nhất. Mỗi giải thưởng có trị giá 5 triệu đồng.