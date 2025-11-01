Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Lâm Đồng: Chuyển 1 vụ chiếm đất cụm công nghiệp sang công an điều tra

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng đã xử lý dứt điểm 63 trường hợp lấn chiếm đất tại Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm, trong đó 1 vụ có dấu hiệu hình sự đã được chuyển cho cơ quan công an điều tra.

Ngày 1/11, lãnh đạo UBND xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có báo cáo về việc xử lý các trường hợp chiếm đất trong Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm gửi đến Thanh tra tỉnh Lâm Đồng theo Thông báo số 1707/TB-TTr ngày 22/10/2025 của đơn vị này.

image-5.jpg
Hơn 32ha đất bị lấn chiếm tại Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm.

Theo UBND xã Tuy Đức, cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm có diện tích gần 35ha vốn thuộc quyền quản lý Nhà nước và từng được giao cho nhiều đơn vị khác nhau.

Ban đầu khu đất được giao cho Lâm trường Quảng Tân quản lý, sau đó là Công ty Cao su Phú Riềng. Từ năm 2012 đến tháng 11/2019, khu đất do Công ty CP Xuất nhập khẩu Đại Gia Thuận quản lý để triển khai dự án cụm công nghiệp. Tuy nhiên, do năng lực quản lý yếu kém, chủ đầu tư để xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm, mua bán trái phép, dẫn đến mất kiểm soát và phát sinh khiếu kiện kéo dài.

Trước tình trạng trên, UBND tỉnh Đắk Nông (cũ) có quyết định thu hồi đất của Công ty Cổ phần Xuất nhập Đại Gia Thuận giao UBND huyện Tuy Đức (cũ) quản lý.

Từ năm 2022 đến năm nay, UBND huyện Tuy Đức (cũ) đã tổ chức 4 đợt cưỡng chế, kết hợp tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện trả lại đất. Kết quả, chính quyền địa phương đã thu hồi được toàn bộ hơn 32ha đất bị chiếm giao cho UBND xã Tuy Đức quản lý.

image-4.jpg
UBND huyện Tuy Đức (cũ) thực hiện cưỡng chế tháo dỡ công trình trái phép.

Nhưng thời gian gần đây, một số trường hợp tái lấn chiếm vẫn tiếp diễn. Sau đó, UBND xã Tuy Đức đã lập hồ sơ xử lý hành chính 3 trường hợp và chuyển hồ sơ 1 trường hợp sang cơ quan công an điều tra do có dấu hiệu hình sự.

Để tránh tái chiếm đất, UBND xã Tuy Đức đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng sớm thu hút nhà đầu tư triển khai dự án cụm công nghiệp hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp nhằm đưa quỹ đất gần 35ha vào khai thác.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #chiếm đất #Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm #xã Tuy Đức #quản lý đất đai

Xem thêm

Cùng chuyên mục