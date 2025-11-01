Lâm Đồng: Chuyển 1 vụ chiếm đất cụm công nghiệp sang công an điều tra

TPO - UBND xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng đã xử lý dứt điểm 63 trường hợp lấn chiếm đất tại Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm, trong đó 1 vụ có dấu hiệu hình sự đã được chuyển cho cơ quan công an điều tra.

Ngày 1/11, lãnh đạo UBND xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có báo cáo về việc xử lý các trường hợp chiếm đất trong Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm gửi đến Thanh tra tỉnh Lâm Đồng theo Thông báo số 1707/TB-TTr ngày 22/10/2025 của đơn vị này.

Hơn 32ha đất bị lấn chiếm tại Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm.

Theo UBND xã Tuy Đức, cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm có diện tích gần 35ha vốn thuộc quyền quản lý Nhà nước và từng được giao cho nhiều đơn vị khác nhau.

Ban đầu khu đất được giao cho Lâm trường Quảng Tân quản lý, sau đó là Công ty Cao su Phú Riềng. Từ năm 2012 đến tháng 11/2019, khu đất do Công ty CP Xuất nhập khẩu Đại Gia Thuận quản lý để triển khai dự án cụm công nghiệp. Tuy nhiên, do năng lực quản lý yếu kém, chủ đầu tư để xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm, mua bán trái phép, dẫn đến mất kiểm soát và phát sinh khiếu kiện kéo dài.

Trước tình trạng trên, UBND tỉnh Đắk Nông (cũ) có quyết định thu hồi đất của Công ty Cổ phần Xuất nhập Đại Gia Thuận giao UBND huyện Tuy Đức (cũ) quản lý.

Từ năm 2022 đến năm nay, UBND huyện Tuy Đức (cũ) đã tổ chức 4 đợt cưỡng chế, kết hợp tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện trả lại đất. Kết quả, chính quyền địa phương đã thu hồi được toàn bộ hơn 32ha đất bị chiếm giao cho UBND xã Tuy Đức quản lý.

UBND huyện Tuy Đức (cũ) thực hiện cưỡng chế tháo dỡ công trình trái phép.

Nhưng thời gian gần đây, một số trường hợp tái lấn chiếm vẫn tiếp diễn. Sau đó, UBND xã Tuy Đức đã lập hồ sơ xử lý hành chính 3 trường hợp và chuyển hồ sơ 1 trường hợp sang cơ quan công an điều tra do có dấu hiệu hình sự.

Để tránh tái chiếm đất, UBND xã Tuy Đức đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng sớm thu hút nhà đầu tư triển khai dự án cụm công nghiệp hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp nhằm đưa quỹ đất gần 35ha vào khai thác.