Sức trẻ Việt Nam lan tỏa tinh thần nhân ái, chung tay khắc phục hậu quả sau bão lũ

HHTO - Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại nhiều địa phương, sinh viên trên khắp cả nước đã đồng loạt ra quân, triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực. Từ dọn dẹp bùn đất, khử khuẩn môi trường đến quyên góp, vận chuyển hàng cứu trợ, tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và nhân ái, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Sau những ngày mưa lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân và sinh viên địa phương, đông đảo sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông đã đồng loạt ra quân, chung tay khắc phục hậu quả sau lũ.

Ngay từ sáng sớm, hơn 200 sinh viên đã có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng, đặc biệt là các hộ dân và khu trọ sinh viên ngập nước. Với tinh thần xung kích, trách nhiệm và đoàn kết, các bạn đã hỗ trợ dọn bùn đất, sắp xếp lại đồ đạc, vệ sinh môi trường, giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Dưới sự chỉ đạo và phối hợp của nhà trường cùng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường, các đội hình tình nguyện được phân công cụ thể, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sinh viên trong quá trình tham gia.

Các bạn sinh viên đã hỗ trợ dọn bùn đất, sắp xếp lại đồ đạc, vệ sinh môi trường, giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Trong những ngày tới, lực lượng sinh viên tình nguyện tiếp tục có mặt tại các khu dân cư và khu trọ bị ảnh hưởng, tập trung dọn dẹp, khử khuẩn và phục hồi môi trường sau khi nước rút, góp phần làm sạch không gian sống và sẻ chia khó khăn với người dân. Những việc làm giản dị nhưng đầy ý nghĩa ấy đã viết tiếp câu chuyện đẹp về tinh thần nhân ái, trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam.

Những đôi tay trẻ góp sức khôi phục cuộc sống sau bão.



Những ngày qua, khi miền Trung, miền Bắc đang gồng mình chống chọi với bão lũ, ở khắp nơi trên cả nước, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng lại được thắp lên mạnh mẽ trong mỗi bạn trẻ.

Vừa qua, tại số 57 đường Lê Lợi (P. Cái Khế, TP. Cần Thơ), chương trình “Đồng hành cùng người dân, người lao động, thanh thiếu niên vùng bão, lũ" chính thức diễn ra. Ngay từ sáng sớm, đông đảo sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đã có mặt, chia nhau túc trực liên tục để tiếp nhận, phân loại và vận chuyển hàng hóa người dân mang đến quyên góp.

Sinh viên tình nguyện tiếp nhận, phân loại và vận chuyển hàng hóa người dân mang đến quyên góp.

Không chỉ là những chuyến hàng cứu trợ, đó còn là những chuyến xe chở yêu thương, chở tinh thần đoàn kết và tấm lòng nhân ái của sinh viên Việt Nam - những người trẻ sẵn sàng hành động vì cộng đồng.

Mỗi phần quà được gửi đi là một niềm hy vọng, một lời động viên gửi đến đồng bào vùng lũ, thể hiện rõ tinh thần “Tương thân tương ái - Một miếng khi đói bằng một gói khi no” của tuổi trẻ Việt Nam.

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trân trọng ghi nhận và biểu dương tinh thần xung kích, nghĩa tình của sinh viên trên mọi miền Tổ quốc, những người đang viết tiếp câu chuyện đẹp về sức trẻ Việt Nam giàu lòng nhân ái và đầy khát vọng cống hiến.