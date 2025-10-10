Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tuổi trẻ Thái Nguyên chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ

Linh Lê

HHTO - Trước những thiệt hại do bão lũ gây ra, tuổi trẻ Thái Nguyên đã nhanh chóng ra quân, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, chung tay hỗ trợ người dân tại các địa phương khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Ngay sau khi mưa bão tạm lắng, lực lượng đoàn viên, thanh niên các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tích cực tham gia dọn dẹp bùn đất, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trường học, trạm y tế và nhà dân bị ngập. Nhiều đoàn viên giúp người dân di chuyển, sắp xếp lại đồ đạc, sửa chữa nhà cửa và khôi phục sản xuất, với tinh thần chủ động, khẩn trương và đầy trách nhiệm.

557600435-1119252893725473-4508028085767864449-n.jpg
558194694-1119251627058933-6919092443122113425-n.jpg
558369508-1119251417058954-6545148142644060191-n.jpg
558422006-1119251220392307-3854093073402206109-n.jpg

Song song với đó, các cơ sở Đoàn còn tổ chức nấu và phát các suất ăn, nước uống, hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho những hộ dân bị ảnh hưởng nặng. Mỗi phần việc, mỗi hành động đều thể hiện sự sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm cộng đồng của tuổi trẻ địa phương.

558677984-1119251653725597-9009647755347987124-n.jpg
559423853-1119253323725430-2746746093386478136-n.jpg
560258937-1119251253725637-573148900719651926-n.jpg
561096352-1119251553725607-113371451564685319-n.jpg

Các hoạt động hỗ trợ được triển khai đồng bộ, kịp thời và thiết thực, thể hiện rõ vai trò tiên phong của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Qua đó, hình ảnh người đoàn viên trẻ tuổi, năng động, sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

558783299-1119251327058963-4620400636340298831-n.jpg
559533423-1119251313725631-6532620826223095008-n.jpg

Những việc làm giản dị nhưng đầy ý nghĩa ấy đã góp phần giúp người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sinh hoạt sau bão lũ, đồng thời khẳng định tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” của tuổi trẻ Thái Nguyên.

cover.jpg
Linh Lê
Ảnh: Tỉnh Đoàn Thái Nguyên
#Tuổi trẻ Thái Nguyên #hỗ trợ bão lũ #khắc phục hậu quả #tình nguyện #thiên tai #địa phương Thái Nguyên

