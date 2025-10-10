Tuổi trẻ Thái Nguyên chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ

HHTO - Trước những thiệt hại do bão lũ gây ra, tuổi trẻ Thái Nguyên đã nhanh chóng ra quân, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, chung tay hỗ trợ người dân tại các địa phương khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Ngay sau khi mưa bão tạm lắng, lực lượng đoàn viên, thanh niên các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tích cực tham gia dọn dẹp bùn đất, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trường học, trạm y tế và nhà dân bị ngập. Nhiều đoàn viên giúp người dân di chuyển, sắp xếp lại đồ đạc, sửa chữa nhà cửa và khôi phục sản xuất, với tinh thần chủ động, khẩn trương và đầy trách nhiệm.

Song song với đó, các cơ sở Đoàn còn tổ chức nấu và phát các suất ăn, nước uống, hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho những hộ dân bị ảnh hưởng nặng. Mỗi phần việc, mỗi hành động đều thể hiện sự sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm cộng đồng của tuổi trẻ địa phương.

Các hoạt động hỗ trợ được triển khai đồng bộ, kịp thời và thiết thực, thể hiện rõ vai trò tiên phong của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Qua đó, hình ảnh người đoàn viên trẻ tuổi, năng động, sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Những việc làm giản dị nhưng đầy ý nghĩa ấy đã góp phần giúp người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sinh hoạt sau bão lũ, đồng thời khẳng định tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” của tuổi trẻ Thái Nguyên.