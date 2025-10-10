Đoàn viên, thanh niên cùng người dân khắc phục hậu quả sau bão số 10 và số 11

HHTO - Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, tuổi trẻ phường Phú Diễn và phường Đa Mai tích cực tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão số 10 và bão số 11 gây ra.

Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra trên địa bàn, những ngày qua, Đoàn thanh niên phường Phú Diễn đã khẩn trương triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, góp phần cùng chính quyền và nhân dânkhắc phục hậu quảthiên tai.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, đoàn viên, thanh niên phường đã tình nguyện tham gia đội hình thanh niên xung kích, chung tay cùng chính quyền và nhân dân khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra, phối hợp vận chuyển, trao tặng hơn 700 xuất nhu yếu phẩm thiết yếu đến tận tay những hộ dân bị ảnh hưởng nặng.

700 xuất nhu yếu phẩm thiết yếu trao đến những hộ dân bị ảnh hưởng do bão gây ra

Ảnh: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Phú Diễn

Hoạt động thiết thực này không chỉ kịp thời hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng của tuổi trẻ. Trong thời gian tới, Đoàn thanh niên phường tiếp tục huy động nguồn lực xã hội, phối hợp cùng chính quyền địa phương để hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão, góp phần ổn định đời sống và giúp nhân dân sớm trở lại nhịp sinh hoạt bình thường.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, Đoàn thanh niên phường Đa Mai tiếp tục ra quân tham gia các hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả sau cơn bão số 11.

Tại các khu dân cư bị ảnh hưởng, đoàn viên, thanh niên đã phối hợp cùng lực lượng và nhân dân di chuyển tài sản cho các gia đình, tham gia đắp, gia cố các tuyến đê bao, kè tạm nhằm ngăn nước tràn vào khu vực sản xuất và nhà dân. Bên cạnh đó, các đoàn viên còn hỗ trợ bà con thu hoạch lúa bị ngập úng, dọn dẹp cây xanh gãy đổ, góp phần khôi phục nhanh sinh hoạt và sản xuất sau bão.



Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả sau bão số 10

Ảnh: Đoàn phường Đa Mai - tỉnh Bắc Ninh

Không quản ngại khó khăn, mưa gió, lực lượng đoàn viên thanh niên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chung sức cùng nhân dân vượt qua khó khăn, thể hiện rõ vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đoàn viên, thanh niên đã phối hợp cùng lực lượng và nhân dân di chuyển tài sản

cho các gia đình bị ngập lụt. Ảnh: Đoàn phường Đa Mai - tỉnh Bắc Ninh

Hoạt động này là minh chứng sinh động cho tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, góp phần giúp địa phương sớm ổn định đời sống nhân dân sau thiên tai.