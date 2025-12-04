Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về công tác cán bộ

Ngày 4/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2025 – 2030 tổ chức Hội nghị lần thứ 6 để thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Theo báo Điện Biên Phủ, tại Hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về việc điều động, phân công cán bộ.

Theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bà Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thôi giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; điều động, phân công nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo chức danh bầu cử.

dienbien.jpg
Lãnh đạo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng bà Lò Thị Minh Phượng và ông Vừ A Bằng. Ảnh: Báo Điện Biên Phủ

Theo Quyết định số 315 ngày 2/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Vừ A Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, phân công nhiệm vụ Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên.

Bên cạnh đó, Hội nghị lần thứ 6 cũng thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng khác.

Báo Điện Biên Phủ
#Công tác cán bộ tỉnh Điện Biên #Điều động #phân công cán bộ #công tác nhân sự #nhân sự mới #lãnh đạo tỉnh Điện Biên #nhân sự lãnh đạo tỉnh Điện Biên #điều động cán bộ

